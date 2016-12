Ruhiger Jahresabschluss am Rindfleischmarkt

Die Feiertage bedingen eine gute Nachfrage am Rindfleischmarkt. Die Preise bleiben in der letzten Dezemberwoche stabil.

Die Preise am Schlachtrindermarkt zeigen in der letzten Kalenderwoche an, dass Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind. Foto: Taferner

Eine gute Nachfrage nach Rindfleisch in den letzten Wochen hat in den meisten EU-Ländern sowohl bei Jungstieren, Kalbinnen und Kühen zu stabilen Preisen - regional sogar zu leicht steigenden Preisen - geführt.In Österreich konnte man durch ein erhöhtes Angebot die sehr lebhafte Nachfrage gut abdecken. In den Feiertagswochen erfolgt die Schlachtung bedarfsorientiert. In der letzten Woche des Jahres 2016 sind die Preise für Jungstiere, Ochsen, Kalbinnen und Kühe unverändert.Bei Schlachtkälbern ist Angebot und Nachfrage rückläufig, die Preise sind noch unverändert.(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise für Handelsklasse R2/3 ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)Jungstier € 3,67Kalbin € 3,14Kuh € 2,19Schlachtkälber € 6,15Quelle: Österreichische Rinderbörse