Ringelschwanz-Schweine: Das sagen die Praktiker

Das Forum Schwein steht auf der EuroTier 2016 u.a. im Zeichen des Tierwohls. Neben der Kastrationsthematik wird auch der Verzicht auf Schwanzkupieren die Landwirte in Zukunft beschäftigen.

Klaus Albersmeier zeigte in seinem Vortrag: „Die Anforderungen an die Tierhalter sind sehr bunt geworden.“ Eine der Herausforderungen ist der Verzicht auf Schwanzkupieren.

„Schweinehaltung ohne Schwanzkupieren – funktioniert das?“ Darüber informierten Dr. Lars Schrader vom Friedrich-Löffler-Institut sowie die Landwirte Heinrich Rülfing und Karl Harleß auf der EuroTier 2016. Fotos: Fohringer

Hannover. Nicht nur Wissenschaftler und Berater, sondern auch Landwirte informieren beim Forum Schwein auf der EuroTier 2016 darüber, ob und wie die Aufzucht und Mast von Ringelschwanz-Schweinen funktionieren kann.Klaus Albersmeier, Schweinemäster und Tüftler, probiert gerne Neues aus. Er beschäftigt sich in seinem Versuchsstall intensiv damit, wie man Schwanzbeißen bei unkupierten Schweinen verhindern kann. Albersmeier berichtet: „Schwanzbeißen kann trotz Stroh und Auslauf auftreten. Wenn man Schweine mit Ringelschwänzen mästet, muss alles stimmen. Passt ein Faktor, wie etwa das Stallklima, nicht, funktioniert es schon nicht mehr.“Doch obwohl es nicht so einfach sei, Schweine mit unkupierten Schwänzen heil durch die Mast zu bringen, empfiehlt er seinen Berufskollegen, positiv an neue Herausforderungen heranzugehen:Besonders wichtig ist es laut Albersmeier, sich Zeit für die Tierbeobachtung zu nehmen. Die Schweinehalter sollten keine Zeit verlieren, sondern sich jetzt auf den Weg machen, und Neues ausprobieren. Sein Credo: „Veränderungen berücksichtigen nur den, der darauf vorbereitet ist.“Der Praktiker Heinrich Rülfing hat 2003 auf Öko-Landwirtschaft umgestellt. Seit 2013 mästet er Ferkel mit Langschwänzen. Seiner Meinung nach liege ein Schlüsselfaktor zur Vermeidung von Schwanzbeißen in der Zucht. Das Wesen der Tiere sollte laut Rülfing künftig stärker in den Zuchtwert einfließen (Ziel: friedliche Tiere). Große Probleme sieht er hier besonders bei dänischen Herkünften.Der konventionelle Schweinehalter Karl Harleß fasste in seinem Vortrag die Ergebnisse von fünf Jahren Arbeit mit Ringelschwanz-Schweinen zusammen. Das Platzangebot spiele dabei eine eher untergeordnete Rolle. Seiner Meinung nach hat Schwanzbeißen viel mehr mit der Buchtengestaltung und Beschäftigungsmöglichkeiten zu tun. Harleß sagt: „Wir brauchen nicht eine große Bucht. Wichtig ist eher, dass sich die Tiere auch mal zurückziehen können. Ich muss auch nicht immer andere Beschäftigungsmaterialien anbieten. Man muss nur ein Material finden, das genau in dieser einen Bucht passt! Und: Es muss bis auf den Boden hängen, damit auch liegende Tiere damit spielen können.“ Außerdem spricht Harleß an, dass Probleme in der Mast vermutlich auch auf Schwachstellen in der Ferkelerzeugung basieren. Daher sei es nötig, weiter vorne, sprich in der Zucht und Fütterung von Sauen, anzusetzen, um dahinter zu kommen, welche Faktoren genau Schwanzbeißen auslösen.Öko-Landwirt Heinrich Rülfing meint, dass Verbraucher und Politiker zwar keine Ahnung über Landwirtschaft hätten, aber die Arbeit auf den Höfen maßgeblich bestimmen würden. Die Landwirte müssten daher über ihre Arbeit offen informieren. Und: „Die Politiker müssen mehr nachdenken“, so Rülfing. Die ISN (Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands) sei zudem gefragt, Preisstrategien mit dem Handel zu entwickeln. Denn während deutsche Schweineerzeuger in Tierwohl investieren, „wird billiges Fleisch aus dem Ausland kommen.“Karl Harleß meint: „Die Landwirte bekommen nicht bezahlt, was sie leisten. So werden wir es nicht schaffen.“ Den Knackpunkt sieht auch er im Lebensmitteleinzelhandel. Solange der Handel nicht mitziehe, werde sich nichts ändern.