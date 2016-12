Rindfleischmarkt: stabil mit Aufwind

In der letzten Oktoberwoche zeigt sich der Rindfleischmarkt stabil. Alle Preise an der Österreichischen Rinderbörse sind im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Dennoch sollte sich eine EU-weite Nachfragebelebung in den kommenden Wochen über leicht steigende Preise äußern.