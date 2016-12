Rege Nachfrage nach Rindfleisch

In der dritten Dezemberwoche zeigt sich der Schlachtrindermarkt durchwegs stabil, bis leicht steigend. Vor allem die lebhafte Nachfrage nach hochwertigen Teilstücken wirkt positiv.

Sonnige Aussichten freuen die Rindfleischproduzenten in der dritten Dezemberwoche. Foto: LANDWIRT Archiv

Die Nachfrage nach Rindfleisch bleibt in den meisten EU-Ländern lebhaft, bei Jungstieren hält die positive Preistendenz weiterhin an. Bei weiblichen Schlachtrindern sind die Preise je nach regionaler Angebotssituation stabil bis ebenfalls leicht steigend.In Österreich ist die Nachfrage in allen Kategorien (Jungstiere, Ochsen, Kalbinnen und Kühe) weiterhin lebhaft, ein ausreichendes Angebot kann daher zu stabilen Preisen vermarktet werden. Bei Schlachtkälbern trifft ein rückläufiges Angebot auf eine ruhigere Nachfrage, die Preise sind unverändert.(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise für Handelsklasse R2/3 ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)Jungstier € 3,67Kalbin € 3,14Kuh € 2,19Schlachtkälber € 6,15Quelle: Österreichische Rinderbörse