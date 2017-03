Preise für Schlachtkühe steigen

Die Nachfrage bei weiblichen Schlachtrindern ist lebhaft. Die Preise für Schlachtkühe stiegen im Vergleich zur Vorwoche um 3 Cent/kg.

In den meisten EU-Ländern ist das Angebot bei Stieren leicht rückläufig.

Bei Jungstieren ist das Angebot in den meisten EU-Ländern leicht rückläufig und trifft noch auf eine ruhige Nachfrage, die Preise sind meist stabil. Bei weiblichen Schlachtrindern ist der Markt uneinheitlich. In Holland wird von höheren Kuhschlachtungen und leicht rückläufigen Preisen berichtet. In den restlichen EU-Ländern überwiegt bei Schlachtkühen ein rückläufiges Angebot und leicht steigende Preise.In Österreich ist das Angebot bei Jungstieren stabil, die Nachfrage wird generell als ruhig beschrieben. Zu leicht reduzierten Jungstierpreisen gab es bei Redaktionsschluss noch nicht von allen Abnehmern eine Zusage. Bei weiblichen Schlachtrindern ist das Angebot sehr knapp, die Nachfrage lebhaft, die Preise bei Schlachtkühen sind leicht steigend. Bei Schlachtkälbern ist Angebot und Nachfrage ausgeglichen, die Preise sind unverändert.(Die angegebenen Basispreise sind Bauernauszahlungspreise für Handelsklasse R2/3 ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen!)Jungstier ausgesetztKalbin € 3,09Kuh € 2,32Schlachtkälber € 5,75Quelle: Österreichische Rinderbörse