Pöttinger Novacat A10 ED Mähkombination im Fahrbericht

Das neue Novacat A10 von Pöttinger ist eine schlagkräftige Mähkombination für Profis. Im vierten Schnitt haben wir eine Vorserienmaschine ausprobiert.



In Kombination mit einem 3,5 m breiten Frontmäher ist mit dem Novacat A10 eine Arbeitsbreite von bis zu 10 m möglich.

Das neue Y Drive-Getriebe mit den langen Gelenk- wellen läuft sehr ruhig.

Serienmäßig lässt sich die Mäh- kombination mit dem einfachen Select Control-Terminal bedienen, ISOBUS gibt es optional.

Das neue Novacat A10 löst die bewährte V10 Mähkombination ab. Pöttinger hat viele Punkte verbessert: das Antriebskonzept, mehr Aushubhöhe am Vorgewende, die Anfahrsicherung, den Bedienkomfort und die hydraulische Schnittbreitenverstellung.Unsere Vorführmaschine war mit einem Zinkenaufbereiter ausgestattet. Pöttinger bietet die Kombination jedoch auch wahlweise mit Walzenaufbereiter oder ganz ohne Aufbereiter aber mit Schwadformer an.Den Grundrahmen hat Pöttinger komplett überarbeitet. Es gibt zwei Ausführungen für die Kombination mit unterschiedlich breiten Frontmähwerken. Die schmale Version kommt auf eine Transportbreite von nur 2,7 m. Die beiden Ausleger lassen sich hydraulisch um je 40 cm seitlich verschieben. Damit kann die Überlappung zum Frontmäher zwischen 18 und 60 cm variiert werden. Die Transportsicherung lässt sich hydraulisch entriegeln.Pöttinger Mähwerke sind bekannt für ihr sauberes Schnittbild. Dementsprechend wurde am Novacat-Mähbalken auch nichts verändert. Mit acht Scheiben erreicht jeder der beiden Balken eine Mähbreite von 3,46 m. Die Entlastung arbeitet hydraulisch. Neu ist die hydraulische 3D-Anfahrsicherung: Die beiden Ausleger sind mit Kugelgelenken gelagert und über einen Dreieckslenker hydraulisch vorgespannt.Damit in Kurven und am Hang kein Gras stehen bleibt, müssen die drei Mähwerke ausreichend überlappen. Die enge Anordnung der hinteren Mähbalken erlaubt aber nur sehr kurze Gelenkwellen, die bei Pöttinger bisher doppelt teleskopierbar waren. Der neue Y Drive-Antrieb mit zwei versetzt angeordneten Stirnradgetrieben ermöglicht deutlich längere Gelenkwellen. Zudem sind der Freilauf und die Überlastsicherung jetzt im Getriebe integriert.Grundsätzlich lassen sich alle Funktionen von der Kabine aus bedienen. Serienmäßig liefert Pöttinger das einfache Bedienterminal „Select Control“. Damit lassen sich alle Funktionen (Mäheinheiten vorwählen, Arbeitsbreite verstellen, Seitenschutze klappen und Transportsicherung entriegeln) am Terminal vorwählen und mit einem einzigen doppeltwirkenden Steuergerät bedienen. Komfortabler geht es mit dem optionalen „Power Control“-Terminal, Load Sensing und ISOBUS. Damit können die Funktionen direkt auch während der Fahrt angesteuert werden.Nicht nur die Bedienung, sondern auch das manuelle Handling und die Wartung sind einfach: Wartungshinweise werden am Bedienterminal angezeigt, Schmierstellen sind zu Leisten zusammengefasst und nach oben gezogen, so dass man nicht unter die Maschine kriechen muss. Zwei Boxen für Reserveklingen, ein Klingenschlüssel, eine Schlauchgarderobe, der Gelenkwellenhalter sowie Schlauchleitungen in den Auslegern und die serienmäßige Beleuchtung vervollständigen den guten Gesamteindruck.Weitere Infos zu dieser neuen Mähkombination von Pöttinger erfahren Sie in der LADNWIRT Ausgabe 23/2016 (Erscheinungstermin 1. Dezember 2016).Zur Homepage von PÖTTINGER