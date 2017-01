Phil Hogan zu Besuch auf der Wintertagung

Von 30. Jänner bis 3. Februar 2017 findet die Wintertagung des Ökosozialen Forums statt. Mit dabei ist erstmals auch EU-Agrarkommissar Phil Hogan.

Ein Jahr nach seinem letzten Wien-Besuch ist EU-Agrarkommissar Phil Hogan erneut in Österreich. Er wird bei der Wintertagung des Ökosozialen Forums über die zukünftige EU-Agrarpolitik sprechen.

Die 64. Wintertagung widmet sich der Frage „Unser Essen. Unsere Regionen. Wer wird uns morgen versorgen?“. Um diese Herausforderungen sowie um die dazugehörigen Lösungsansätze geht es bei der Wintertagung, die traditionell mit dem Agrarpolitik-Tag am 30. Jänner 2017 im Austria Center Vienna startet. Erstmals dabei wird EU-Agrarkommissar Phil Hogan sein. Er wird zum Thema „Europäische Agrarpolitik – heute und morgen“ reden. Außerdem wird die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Maired McGuinness einen Vortrag zum Thema „Wege für die neue Gemeinsame Agrarpolitik“ halten.Weiters stehen die Fachtage Ackerbau, Geflügelhaltung, Gemüse-, Obst- und Gartenbau, Schweinehaltung, Grünland- und Viehwirtschaft, Berg&Wirtschaft, Weinwirtschaft, Landtechnik und Kommunikation am Programm. Erstmals findet heuer der Fachtag Landtechnik statt, der sich unter anderem den neuen Trends in Sachen Smart und Precision Farming widmet.