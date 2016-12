Passen Melkroboter und Vollweidehaltung zusammen?

Weidehaltung und Melkroboter zu kombinieren ist ein Herausforderung, aber wie Beispiele in Europa zeigen, mit entsprechendem Wissen gut umsetzbar. Wichtig ist dabei, dass der Kuhverkehr gut gesteuert wird.

Das Weideselektionstor wird über den Melkroboter gesteuert. Kühe die noch nicht gemolken wurden können nicht auf den Weidetriebweg und müssen in den AMS Wartebereich zurück. Foto: Van Teichmann

In Deutschland werden bereits mehr Melkroboter verkauft als konventionelle Melkanlagen. In Bayern melken mittlerweile etwa 1.700 Betriebe mit automatischen Melksystemen, d. h. etwa 20 % aller bayerischen Laufstallbetriebe nutzen diese Technik. In den letzten fünf Jahren haben die Stückzahlen in Bayern um ca. 160 % zugenommen. Wesentliche Gründe dafür sind, dass beim automatischen Melken die Technik dem Menschen körperliche Arbeit abnimmt und zudem Arbeitszeit einspart. Außerdem kann sich der Landwirt seine Arbeitszeiten flexibler einteilen, weil er nicht mehr zweimal an 365 Tagen im Jahr zur gleichen Zeit im Stall sein muss. Diese Vorteile wollen viele Betrieb mit Weidehaltung kombinieren.Die Kombination von Weidehaltung und automatischen Melksystemen (AMS) gewinnt an Interesse. Wichtig ist dabei, dass der Kuhverkehr gut gesteuert wird. Das AMS muss immer entsprechend ausgelastet sein, denn eine hohe Melkfrequenz pro Kuh ist auch im Sommer wichtig und die Kühe müssen auch entsprechend Zeit zum Grasen auf der Weide haben.In Irland wird seit Jahrzehnten vorwiegend auf Vollweidehaltung mit saisonaler Frühjahrsabkalbung gesetzt. In den letzten Jahren haben auch irische Betriebe zunehmend auf AMS umgestellt. Die Kombination von Vollweidehaltung mit AMS stellt die Betriebe vor Herausforderungen, da nur mit einer geringen Ergänzungsfütterung gearbeitet werden soll und gleichzeitig den Kühen ausreichend Zeit zum Grasen zur Verfügung stehen muss. Pro Kuh und Melkung muss bei AMS ein Zeitaufwand von durchschnittlich sieben Minuten gerechnet werden. Es funktioniert daher nicht, dass die gesamte Herde gleichzeitig von der Weide zur Melkung zum Stall kommt. Aus diesem Grund arbeiten AMS-Vollweidebetriebe mit einem speziell gesteuerten Kuhverkehr. Dabei müssen die Kühe zum Erreichen der neuen Weidefläche immer durch den Melkroboter gehen. Die Kühe müssen sich dazu auch aus dem Herdenverbund lösen. Unterstützt wird dies durch Erfahrungswissen – die Kühe lernen, dass sie nach der Melkung auf die neue Weide mit bestem Futter gelangen.Mehr über die Kombination von Melkroboter und Weidehaltung lesen Sie in LANDWIRT 21/2016.