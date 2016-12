Passen Hartkäse und Melkroboter zusammen?

Hartkäseerzeuger sind skeptisch, wenn sie Milch aus Betrieben mit automatischen Melksystemen beziehen. Sind die Melkintervalle zu kurz, enthält die Milch mehr freie Fettsäuren. Das erschwert die Hartkäseproduktion. Die LfL Bayern hat eine Lösung.

Wichtig bei automatischen Melksystemen (AMS) ist die optimale Einstellung der Melkberechtigung, insbesondere um zu kurze Zwischenmelkzeiten auszuschließen. Foto: LfL

Immer wieder ist zu hören, dass die Milchqualität von Kühen, die mit einem Roboter gemolken werden, für die Käseherstellung nicht genügt, insbesondere für den Gruyère-Käse, einer Schweizer Hartkäsespezialität. Ursache dafür sind höhere Gehalte an freien Fettsäuren. Dazu kommt es, wenn die Kühe zu früh gemolken werden. Zu kurze Zwischenmelkzeiten können zu Geschmacksveränderungen und Einschränkungen bei der Verarbeitung der Milch führen. Allerdings stellt nicht der Melkroboter das Problem dar, sondern das zu frühe Melken. Dieser Zusammenhang ist zwar bekannt, wurde aber beim Einsatz des Melkroboters von Landwirten, Firmen und Beratung zu wenig beachtet.Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) entwickelte ein Computerprogramm und erprobte dieses gemeinsam mit der Beratung. Die Software analysiert die tatsächlich erzielten Zwischenmelkzeiten und Gemelksmengen und gibt dem Landwirt und Berater Hilfestellung für eine optimale Einstellung der Melkberechtigung. So werden zu kurze Zwischenmelkzeiten erkannt. Ziel wäre eine Zwischemmelkzeit von 7 bis 16 Stunden. Mit der richtigen Einstellung der Technik, guter Wartung sowie angepasstem Herdenmanagement kann auch am Melkroboterbetrieb qualitativ hochwertige Rohmilch für die Hartkäseproduktion erzeugt werden.Das LKV Bayern adaptierte das Programm der LfL Bayern und setzt es in der Melkberatung ein. Seit Anfang 2016 ist eine Freischaltung für Landwirte möglich. Voraussetzung für die Nutzung des Tools ist die Teilnahme an der Milchleistungsprüfung und die Lieferung der Melkroboter -Daten online an den LKV. Auch in Österreich arbeiten Berater mit diesem Tool. Dieses ist im RDV 4M für alle Mitglieder der Kontrollverbände, die ein AMS verwenden verfügbar.