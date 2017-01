Österreichischer Schweinepreis auf Vorwochenniveau

Nach einem Auf und Ab in den vergangenen Wochen konnte die Ö-Börse den Mastschweine-Basispreis am 19. Januar 2017 auf dem Niveau von 1,38 Euro/kg SG fixieren. Preistendenz: seitwärts.

Österreichischer Mastschweine-Basispreis vom 19.-25.01.2017: 1,38 Euro/kg SG (+/-0,00). Foto: Agrarfoto

In Österreich war der Schweinemarkt Mitte Januar noch reichlich versorgt. Vereinzelt musste man Überhänge in die neue Woche mitnehmen. Da das frische Angebot aber klar unterdurchschnittlich ausfiel, ist für die neue Woche von einem geräumten Markt auszugehen. In der Konsequenz fixierte die Ö-Börse den Preis auf unverändertem Niveau.Österr. Basispreise vom 19.01.–25.01.2017:Mastschweine-Basispreis: 1,38 € (+/-0,00)Zuchten-Basispreis: 1,19 € (+/-0,00)Laut Johann Schlederer von der Schweinebörse überwiegen die Anzeichen auf ein Anhalten der Stabilisierungstendenz. „Aktuelles Motto: Je dicker das Eis, desto stabiler der Preis!“Das eher schwächer tendierende Angebot an schlachtreifen Schweinen bringt zunehmend Stabilität in die Preisbildung, die in den vergangenen Wochen etwas orientierungslos wirkte. Die EU weit tief winterlichen Temperaturen dürften dabei eine maßgebliche Rolle spielen, indem sie die Schlachtreife der Schweine verzögern. Andererseits beginnt sich der Absatz nach den Feiertagsturbulenzen vom Fleischhandel bis zum privaten Haushalt zunormalisieren. Demzufolge fixierte die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften in Deutschland auf unveränderten Vorwochenniveau. Auch die anderen Mitgliedsstaaten schreiben seitswärts.(Quelle: Dr. Johann Schlederer, VLV)