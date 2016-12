Österreichischer Mastschweinepreis legt um 5 Cent zu

Schlachtreife Schweine sind in Österreich derzeit Mangelware. Die Schweinebörse konnte daher ihren Basispreis am 15. September 2016 um ganze 5 Cent auf 1,57 Euro/kg SG steigern.

In Österreich ist der Lebendmarkt leergefegt. Die spätsommerliche Hitze der vergangenen Wochen hat der Wüchsigkeit der Schweine keinen guten Dienst erwiesen. Sowohl Schlachtgewichte als auch die zur Vermarktung angemeldeten Stückzahlen zeigen dies deutlich. Vor diesem Hintergrund konnte auch an der heimischen Schweinebörse ein Plus von 5 Cent erreicht werden. Die Mastschweine-Notierung steigt somit auf 1,67 Euro/kg (Berechnungsbasis: 1,57 Euro).Österr. Basispreise vom 15.–21.9.2016:Mastschweine-Basispreis: 1,57 € (+0,05)Zuchten-Basispreis: 1,18 € (+0,03)„Die unterdurchschnittliche Versorgungslage wird wohl auch in nächster Zeit den Marktverlauf prägen. Der geringe Lagerbestand bei Gefrierfleisch und die Prognosen für das Schweineangebot imnächsten Halbjahr dürften so manchen Großhändler mit längerfristig abgeschlossenen Kontrakten beunruhigen“, fasst Johann Schlederer von der Schweinebörse die kurzfristigen Marktaussichten zusammen.Nach einer zehnwöchigen Stagnation kommt jetzt wieder Bewegung ins Preisgeschehen am europäischen Schweinemarkt. Während um diese Jahreszeit Preisveränderungen üblicherweise ein negatives Vorzeichen haben, ist aktuell das Gegenteil der Fall. Das steigende Interesse an Schweinen veranlasste etwa in Deutschland zuletzt namhafte Vermarkter zu erzeugerfreundlichen Veränderungen der Abrechnungsmodalitäten. Zusätzlich wurde dem Vernehmen nach der „Kampf um\'s Schwein“ mit Händler-Hauspreisen über der Notierung angefeuert. Die Vereinigung derErzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) hat ihren Basispreis für Schlachtschweine für den Zeitraum vom 15. bis 21. September jedenfalls um 5 Cent hinaufgesetzt. Auch die auktionsbasierte Preisbildung in Frankreich tendiert, wenn auch in kleineren Schritten, aufwärts.