ÖKL Seminar - Drainage spülen und reparieren

Am Mittwoch, 9. November 2016 findet ab 8:30 in Baden (Bezirksbauernkammer, Pfaffstättnerstraße 3, 2500 Baden) das ÖKL- Praxisseminar zum Thema Drainage statt. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf dem Spülen und Reparieren liegen.

Zugewachsene Drainagen werden miut der Zeit zum Problem. Foto: ÖKL

Aus Gründen der Ökologie werden immer seltener Drainagen gelegt. Dafür sind viele Anlagen bereits in die Jahre gekommen. Durch das Spülen der Drainage können Sie vorsorgen und mitunter eine bereits eingetretene Verstopfung beseitigen. Wenn Sie sie auf diese Weise nicht beseitigen können, dann bleibt nur noch das Aufgraben! Das wird im günstigeren Fall mit einem Verlegungsplan erleichtert. Liegt kein Plan vor, müssen Sie die Stelle mehr oder weniger aufwendig suchen.Albert Spreu vom RKL in Rendsburg ist ein ausgewiesener Fachmann und wird den Kurs leiten. Beim Praxisteil auf einer Fläche bei Baden werden das Spülen und die Drainage-Inspektion mit einer Kamera demonstriert. Für den Fall, dass vorhandene Verstopfungen durch Spülen nicht beseitigt werden können, stehen ein Bagger und ein Pumpfass zur Wasserhaltung der aufgegrabenen Stellen bereit. Die Suche nach den Drainagesträngen gestaltet sich besonders praxisnah, denn für die Pachtflächen existieren teilweise keine Pläne mehr.Das Anmeldeformular entnehmen Sie bitte dem Link an der rechten Seite.