ÖKL-Informationsblatt: Stallbauten einreichen

Wenn Landwirte ein Stallbauprojekt einreichen, ist ein technischer Bericht nötig. Ein ÖKL-Merkblatt dient als Leitfaden dazu.

Das ÖKL-Merkblatt soll beim Einreichen neuer Stallbauten helfen. Foto: ÖKL

Bei Bauverfahren für Stallanlagen sind Aspekte der Bautechnik (z.B. Dichtheit, Statik, Brandschutz, Fluchtwege), der geplanten Nutzung, der Gestaltung (Orts- und/oder Landschaftsbild) sowie Schutzaspekte (Umwelt- und Immissionsschutz) zu berücksichtigen.mit den Angaben zur Nutzung und baulichen sowie technischen Ausgestaltung des Stalles bzw. seiner NebeneinrichtungenIn der Praxis sind die für diese Beurteilung maßgeblichen Angaben in den Einreichunterlagen oft unvollständig, inhaltlich unbrauchbar und vor allem uneinheitlich. Angaben und Abbildungen dürfen einander nicht widersprechen! Sie müssen vollständig, verständlich und vor allem einheitlich sein – die Angaben müssen in allen Plänen und Beschreibungen unbedingt übereinstimmen!Der technische Bericht geht von der Baubeschreibung und den Plänen für das Projekt aus. Zentraler Inhalt sind einheitliche spezifische Parameter in einer Lüftungsbeschreibung, Aufstallungsbeschreibung sowie Nutzungs- und Betriebsablaufbeschreibungen.Es wird empfohlen, zusätzlich auch geeignete Maßnahmen zur Verringerung von Emissionen – sofern solche Maßnahmen geplant sind – zu beschreiben bzw. in die obige Beschreibung zu integrieren (bauliche oder technische Maßnahmen bzw. Fütterung).Jedenfalls wird im Vorfeld eine Offizialberatung empfohlen, um die Vorgehensweise für das Einreichverfahren zu besprechen. Außerdem wird empfohlen, im Rahmen eines Behördensprechtags das geplante Projekt einschätzen zu lassen (Vorbesprechung). Überdies ist zu empfehlen, die Anrainer von Anfang an gut über das geplante Vorhaben zu informieren.Bei Schweine- bzw. Geflügelhaltung ist ab einer bestimmten Kapazität von Tierplätzen neben dem Bauverfahren auch ein zusätzliches Verfahren nach dem jeweiligen Landesgesetz für IED (IPPC)-Anlagen erforderlich. Für dieses Verfahren sind neben den baurechtlich erforderlichen Unterlagen auch weit darüber hinaus gehende Dokumente erforderlich.7 Euroim ÖKL unter 01/5051891 oder office@oekl.at oder im ÖKL-Webshop