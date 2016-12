Noch kein Weihnachtsgeschenk?

Der Landkalender 2017 ist das perfekte Weihnachtsgeschenk! Hübscher, interessanter, leckerer: Der Landkalender feiert 80. Geburtstag. Zum Jubiläum haben wir DAS Kalendarium und landwirtschaftliche Nachschlagewerk für die Bauernfamilie aufpoliert und erweitert.

80 Jahre begleitet der Landkalender nun schon Bauernfamilien im deutschsprachigen Raum durchs Jahr. Damals wie heute eröffnet ein Kalendarium mit Namens- und Feiertagen und viel Platz zum Notieren von Terminen und Geburtstagen den Landkalender. Wie viel der Hoflader in der Stunde kostet oder wie tief man Landsberger Gemenge sät? Diese und viele weitere Daten, Fakten und Zahlen aus der Land- und Forstwirtschaft finden die Leser des Landkalenders in übersichtlichen Tabellen, die dieses landwirtschaftliche Jahresbuch abschließen. 80 Jahre sind es wert, den Landkalender auch etwas auf Vordermann zu bringen. So haben wir das Herzstück des Landkalenders, die jahreszeitlichen Geschichten rund um die Landwirtschaft optisch moderner gestaltet und ergänzt: und zwar um viele Ideen zum Selbermachen, leckere Rezepte, Tipps und Tricks. So ist der Landkalender ein modernes landwirtschaftliches Nachschlagewerk, das zugleich mit redaktionellen Artikeln durchs Jahr führt.Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie jetzt denfür nur 19,90 Euro.