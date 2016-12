New Holland präsentiert auf der Agraria zahlreiche Neuheiten

WERBUNG

New Holland Österreich wird heuer auf der Fachmesse Agraria wieder das umfangreiche Produktprogramm vorstellen. Neben der neuesten Mähdrescher-, Traubenernte- und Pressentechnik stehen vor allem die jüngsten Innovationen bei den Traktoren im Rampenlicht.

Effizient, komfortabel, produktiv: Das aufgewertete Modell T5.120 - live zu sehen auf der Agraria und in unserem Live-Einstieg auf Facebook am 1. Dezember.

Unübertroffene Sicht und Wendigkeit sind nur einige der Merkmale des T6.175 Auto Command™.

Das Traktormodell T5.120 wurde auf der Fachmesse EIMA in Bologna zum Tractor of the Year® 2017 in der Kategorie „Best Utility“ gekürt. New Holland hat seine bekannte T5-Traktorenreihe aufgewertet. Die T5-Modelle, die zu den meistverkauften Traktoren der Marke in Europa zählen, erfüllen nun die Tier-4B-Abgasnorm und weisen darüber hinaus eine Reihe neuer Merkmale zur Komfort-, Effizienz- und Produktivitätssteigerung auf.Die bekannte Terraglide™-Vorderachse ist ein wichtiges Ausstattungsmerkmal. In Kombination mit der auf Wunsch erhältlichen Comfort Ride™-Kabinenfederung ermöglicht sie einen Fahrkomfort, wie man ihn bereits von den größeren Maschinen her kennt. Die optionalen Vorderradbremsen garantieren eine maximale Bremsleistung. In der luxuriös gestalteten VisionView™-Kabine sorgen übersichtlich angeordnete Bedienelemente und die neigungsverstellbare Lenksäule für optimale ergonomische Bedingungen. Bei Nachteinsätzen schaffen die neuen LED-Hochleistungsscheinwerfer optimale Sichtbedingungen. Das ISOBUS-System der Klasse II (Wunschausstattung) ermöglicht die Überwachung und Steuerung aller entsprechend kompatiblen Arbeitsgeräte über den optionalen IntelliView™-III-Monitor.Die neue mechanische bzw. elektrohydraulische Joystick-Bedienung (Wunschausstattung) mit integrierter Getriebeschaltung ist darauf ausgelegt, den Frontladerbetrieb noch einfacher und effizienter zu machen. Die Funktionstasten für Getriebe und Lader sind an ein- und derselben Bedieneinheit angeordnet. Das Electro Command™-Getriebe verfügt über arbeitserleichternde Automatikfunktionen für Straße (Auto Transport) und Acker (Auto Field). Bei Transportarbeiten wird durch automatische Gangwechsel der Fahrer entlastet und der Kraftstoffverbrauch reduziert.Die neue T5-Baureihe umfasst die drei Modelle T5.100, T5.110 und T5.120 mit einer Leistung von 99, 107 bzw. 117 PS und einem maximalen Drehmoment von 430, 468 bzw. 491 Nm (bei 1500 U/min). Die Hubkraft des Heckhubwerks wurde auf 5.420 kg gesteigert. Außerdem wurde die Anordnung der Zusatzsteuergeräte optimiert, was das Kuppeln erleichtert.Die neuen Universaltraktoren der Serie T6 vereinen Spitzenleistung mit fortschrittlicher Technik, um einen bestmöglichen Komfort, eine unübertroffene Sicht und Wendigkeit und optimale Leistungswerte zu gewährleisten. Auch optisch weiß die Innovation mit ihrem neuen, gefälligen Design zu überzeugen.Der neue T6 erfüllt die strenge Tier-4B-Abgasnorm dank ECOBlue™ Hi-eSCR-Technik (hocheffiziente selektive katalytische Reduktion) von New Holland. Bei diesem Nachbehandlungssystem wird der Motor ausschließlich mit sauberer Frischluft versorgt, was in einem optimalen Verbrennungswirkungsgrad, Drehmomentverlauf und Kraftstoffverbrauch resultiert.Die Topversion T6.175 Auto Command™ mit 175 PS (129 kW) starkem 4-Zylinder-Motor ist auf die Anforderungen höchst anspruchsvoller Kunden zugeschnitten, die einen Premium-Traktor mit ausgezeichnetem Leistungsgewicht und stufenlosem Getriebe suchen. Das Modell ist auch in der exklusiven Blue-Power-Version erhältlich, die mit der fortschrittlichsten und produktivsten Technik von New Holland aufwartet.Die Horizon™-Kabine bietet dem Fahrer eine perfekte Arbeitsumgebung: von der Zweizonen-Klimaanlage bis zur erweiterten Instrumentierung; von dem nochmals gesenkten Geräuschpegel (69 Dezibel) bis zur ergonomisch optimierten Sidewinder™-II-Bedienarmlehne (Auto Command™-Modelle). Neben dem Fahrersitz in Basisausführung sind drei neue Sitzvarianten erhältlich: Comfort, Dynamic Comfort™ und Auto Comfort™. Comfort-Sitze sind mit einer Niederfrequenzfederung ausgestattet, Dynamic Comfort-Sitze mit einer verbesserten Niederfrequenzfederung und verschiedenen weiteren Komfortfunktionen wie der automatischen Stoßdämpfereinstellung, einer pneumatischen Lendenwirbelstütze und einer zweistufigen Sitzheizung.Die Kabine ermöglicht eine hervorragende Sicht in alle Richtungen; dafür sorgen unter anderem die 5,85 m² große einteilige Frontscheibe und das Top-View-Fenster (ideal für Frontladerarbeiten). Darüber hinaus sind alle T6-Modelle serienmäßig mit LED-Arbeitsscheinwerfern ausgestattet, die nach Einbruch der Dunkelheit eine perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereichs sicherstellen.Die neue T6-Baureihe bietet mit fünf 4-Zylinder-Modellen (125 bis 175 PS) eine breit gefächerte Auswahl an Ausstattungsvarianten. Der T6.180 mit Sechszylindermotor und einem maximalen Drehmoment von 740 Nm schließt die Baureihe nach oben ab – es handelt sich dabei um das derzeit einzige am Markt erhältliche Sechszylindermodell dieser Kategorie. Der T6 kann auf die spezifischen Anforderungen jedes Betriebs abgestimmt werden.Das Electro Command™-Getriebe kann mit einem zusätzlichen 17. Gang (Direktgang) ausgestattet werden, der entweder eine Endgeschwindigkeit von 50 km/h für Schnelltransporte oder eine Endgeschwindigkeit von 40 km/h bei reduzierter Motordrehzahl (zur Verbrauchssenkung) ermöglicht. Das serienmäßige IntelliShift™-System wählt automatisch den jeweils passenden Gang; dadurch wird die Schaltqualität verbessert.Die Modelle T6.145, T6.155, T6.165 und T6.175 können auch mit dem modernen Auto Command™-Stufenlosgetriebe ausgestattet werden. Dieses Getriebe verfügt über mehrere Fahrbereiche mit einem mechanischen Wirkungsgrad von 100 %, die präzise so abgestimmt wurden, dass sie perfekt den beim Ackerbau - vor allem bei der Arbeit in hochwertigen Gemüsekulturen - und bei Transportarbeiten am häufigsten verwendeten Geschwindigkeiten entsprechen.Der Fahrer kann nun zwischen verschiedenen maßgeschneiderten Getriebeeinstellungen wählen: Die weiche Einstellung ist für sanfte Fahrtrichtungswechsel vorgesehen und eignet sich perfekt für Hochgeschwindigkeitstransporte und die Arbeit auf rutschigem Untergrund; die Standardeinstellung ist für die normale Feldarbeit gedacht, und die aggressive Einstellung ist die ideale Wahl für Arbeiten, die schnelle, direkte Richtungswechsel erfordern.Das Team von Landwirt.com wird auf der Agraria 2016 vor Ort sein und spannende Live-Einstiege präsentieren. So berichten wir am Donnerstag (1. Dezember) auch live vom Stand der Firma New Holland. 