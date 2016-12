Neuzulassungen in Österreich: Standardtraktoren Jänner bis September 2016

In den Monaten Jänner bis September 2016 wurden um 90 Standardtraktoren mehr zugelassen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.



Schon im Vormonat August sind die Traktorzulassungen angestiegen. Im letzten Monat sind sie regelrecht explodiert: Im September 2016 wurden um 265 Neutraktoren (+79,3 %) mehr angemeldet als im September 2015. Wir haben nach den Gründen recherchiert, sind aber zu keinem eindeutigen Ergebnis für diese außergewöhnliche Entwicklung gekommen. Eines ist aber sicher, sie entspricht nicht der momentanen Stimmung im Markt. Die Gründe für diesen sprunghaften Anstieg dürften vielfältig sein und lassen sich vermutlich erst in den nächsten Monaten genauer analysieren. Fakt ist aber, dass im Monat September die letzte Möglichkeit war Traktoren mit der Abgasstufe 3B ohne Ausnahmegenehmigung anzumelden. Da sich dies in den Tages- und Kurzzulassungen derzeit kaum widerspiegelt, liegt die Vermutung nahe, dass vermehrt Vorführtraktoren zugelassen wurden. Vielleicht bringt die Analyse der nächsten Monate mehr Licht in diese außergewöhnliche Entwicklung. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle: