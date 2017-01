Neuzulassungen Standardtraktoren 2016 Jän-Dez

Im Jahr 2016 wurden in Österreich 4.573 Standardtraktore verkauft. Das bedeutet ein Minus von 232 Maschinen bzw. einen Marktrückgang von 4,8 %. Steyr ist nach wie vor die unangefochtene Nummer 1.



Die Kauflaune bei Neutraktoren ist nach wie vor zurückhaltend. In den letzten fünf Jahren ist der Gesamtmarkt um fast ein Drittel eingebrochen. In Österreich ist Steyr die unumstrittene Nummer 1 auf dem Traktormarkt, gefolgt von Lindner und New Holland. Diese beiden Marken sind auf dem zweiten Platz. Die größten Verluste müssen New Holland, John Deere, Same und McCormick hinnehmen.Insgesamt hat959 Standardtraktoren verkauft, davon entfallen 406 Stück auf die Baureihe Kompakt und 286 Stück auf die Serie Multi. Von der neuen Großtraktorenbaureihe Terrus konnte Steyr 16 Stück in den Markt bringen.zählt seit vielen Jahren zu denen, die ihren Job gut machen. Obwohl sie nur im unteren Leistungssegment tätig sind, konnten die Tiroler ihre Marktanteile wieder um 0,4 % steigern. Unter dem Blickwinkel, dass dieses Segment durch den Strukturwandel ständig kleiner wird, verdient diese Leistung Respekt. Lindner ist zur neuen Nummer 2 in Österreich aufgestiegen.steht mit Lindner bei den Standardtraktoren ex aequo auf dem zweiten Podestplatz und konnte diesen gerade noch halten. Die Blauen haben die größten Verluste zu verkraften: –92 Stück bzw. –1,3 % Marktanteile. Gut gelaufen für New Holland ist es im Vorjahr bei den Schmalspurtraktoren.Weitere Details zu den einzelnen Marken entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle. Eine genaue Analyse, weitere Auswertungen und welches die meistverkauften Modelle sind, erfahren Sie in der LANDWIRT Ausgabe 03/2017.