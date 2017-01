Neuzulassungen Obst- und Weinbautraktoren 2016 Jän-Dez

Im Jahr 2016 wurden in Österreich 288 Obst- und Weinbautraktoren verkauft. Das bedeutet ein Plus von 24 Maschinen bzw. einen Marktanstieg von 9,1 %.

Diese Spezialwertung hat sich schon in den vergangenen Jahren gegen den Trend der Standardtraktoren verhalten. Bei den Schmalspurtraktoren steht Fendt trotz Marktanteilsverluste von 3,3 % nach wie vor auf dem ersten Platz. Über hohe Marktanteilsgewinne dürfen sich New Holland (+3,5 %), Massey Ferguson (+3,5 %) und Case IH (+3,2 %) freuen. John Deere und Same zählen neben Fendt zu den größten Verliereren dieser Statistik.Weitere Details zu den verkauften Maschinen sowie die dazugehörenden Marktanteile entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle.