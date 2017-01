Neues über Silage und Milchmarkt

Neues über Grünland und Rind erfahren Sie auf der Wintertagung in Aigen im Ennstal am 2. und 3. Feber 2017. Die Milchproduktion und der Milchmarkt stehen thematisch an oberster Stelle. Aktuelle Informationen dazu aus Österreich, Europa und vom Weltmarkt erwarten Sie.

Die 23. Wintertagung steht im Zeichen von Rinderhaltung und Marktgeschehen. Foto: smereka/shutterstock.com

BM Andrä Rupprechter nimmt bei der Wintertagung 2017 in Aigen/E. zum „Miteinander für lebenswerte Regionen“ Stellung. Foto: Raumberg-Gumpenstein

Bereits zum 23 Mal findet am 2. und 3. Februar 2017 die Wintertagung für Grünland- und Viehwirtschaft in der Puttererseehalle in Aigen im Ennstal statt. Die Themen „Milchproduktion und Milchmarkt, Futterkonservierung und Nachhaltige Rinderzucht mit Schwerpunkt Kälber“ stehen im Zentrum.Aus aktuellem Anlass stehen die Milchproduktion und der Milchmarkt dieses Jahr an oberster Stelle. Umfangreiche Informationen zur Lage in Österreich, Europa und weltweit sollen Ihnen helfen, die Situation besser einschätzen zu können. Wie der österreichische Weg puncto nachhaltiger Rinderzucht aussehen soll, zeigt ZAR-Obmann Stefan Lindner auf. Der neue Zuchtwert bei Rindern für Bio- und Grünland betriebe, Abkalbung, Kälberhaltung und Aufzucht sind ebenso wichtige Themen wie Lumpy Skin Disease.Die Zubereitung des Grundfutters und mögliche Probleme werden speziell bei der Grassilage angesprochen. Beim Abendprogramm werden übrigens die besten Silagebauern für ihre Topqualitäten österreichweit prämiert.Ganz intensiv wird auch das Thema Regionalität, Innovation und Konsumentenschaft vorgetragen und diskutiert werden. BM Andrä Rupprechter nimmt in Aigen/E. zu den aktuellen Fragen Stellung und spricht übers „Miteinander für lebenswerte Regionen“. Erstmals können KonsumentInnen an der Tagung teilnehmen.