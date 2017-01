Neues ÖKL-Merkblatt Brandschutz

Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung von Bränden können Menschenleben retten und Sachschäden hintanhalten.

Das neue Merkblatt soll dabei helfen, Brände zu verhindern. Foto: Gelner Tivadar/shutterstock.com

Beim Bau oder Umbau von Gebäuden sind in vorbeugende Maßnahmen zu beachten, die eine Ausbreitung eines Brandes auf andere Bereiche verhindern. Dabei ist die Festlegung von Brandabschnitten, die durch brandabschnittsbildende Wände oder durch ausreichend Abstand voneinander getrennt sind, besonders wichtig. In Österreich gelten einheitlich die jeweiligen Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik, Für landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude gibt es neben den generellen Bestimmungen auch eigene Anforderungen. Das ÖKL-Merkblatt 107 bezieht sich auf die Umsetzung der geltenden Richtlinie für land- und forstwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude und soll dabei helfen, Klarheit bei landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden zu schaffen.ÖKL-Merkblatt 107Brandschutz in der Landwirtschaft1. Vorbemerkungen2. Ausgewählte Rechtsvorschriften und Normen3. Begriffsbestimmungen4. Brandabschnittsbildende Maßnahmen5. Brandabschnitte6. Beispiele für Abweichungen von der OIB-Richtlinie 27. Planungshinweise8. Vorbeugender Brandschutz2017, 1. Auflage16 Seiten, zahlreiche Skizzen und TabellenPreis: 7 EuroZu bestellen im ÖKL unter 01/5051891, office@oekl.at, im Webshop auf www.oekl.at