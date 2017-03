Neues Merkblatt über Schlachträume

Das Österreichische Kuratorium für Landtechnik hat ein neues Merkblatt über Schlacht- und Verarbeitungsräume für die Vermarktung von Fleisch und Fleischwaren herausgegeben.

Ausschnitt aus dem neuen ÖKL-Merkblatt zu Schlacht- und Verarbeitungsräumen (Foto: ÖKL)

Das 16 Seiten umfassende ÖKL-Merkblatt 53 enthält alle Informationen und Hinweise für die Räumlichkeiten, die notwendig sind, um am eigenen Hof Fleisch und Fleischwaren für die Vermarktung vorzubereiten und zu lagern.Es werden die baulichen Anforderungen an die Räumlichkeiten für Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten sowie zur Kühlung, Reifung und Konservierung mit vielen Details zu z.B. Raumhöhen, Ausführung von Böden und Wänden, Raumtemperatur etc. und mit anschaulichen Fotobeispielen beschrieben. Ein Raumprogramm zeigt, wie die Anordnung aller Räume zueinander erfolgen sollte.Ebenso gibt es Antworten auf die Fragen: für welche Zwecke wird warmes bzw. heißes Wasser benötigt, wie wird das Abwasser entsorgt, wie wird gelüftet, welche Elektroinstallationen sind notwendig. Außerdem werden die Anforderungen an sämtliche Einrichtungsgegenstände von der Aufhängevorrichtung bis hin zur Waage aufgezeigt. Drei Planungsbeispiele geben Anregung und Anleitung.Das Merkblatt ist zum Preis von 7 Euro erhältlich unter 01/5051891, office@oekl.at, im Webshop auf www.oekl.at