Neues Magazin: Kulinarisches Erbe Österreich

Die beiden Gourmet-Verlage Gault Millau und Falstaff wollen mit dem neuen Magazin zusammen die traditionelle österreichische Esskultur fördern, beleben und weiter verbreiten.

Das neue Magazin soll dazu beitragen, das kulinarische Erbe Österreichs zu erhalten. (Foto: Archiv)

Die beiden wichtigsten Gourmetverlage Österreichs - Falstaff und Gault Millau - haben erstmalig in Zusammenarbeit ein Magazin herausgebracht, das sich dem Kulinarischen Erbe Österreichs widmet. Auf mehr als 200 Seiten wird dem Leser darin ein lukullischer Streifzug durch alle Bundesländer geboten, mit dem Augenmerk darauf, ihm die regionalen Schmankerln näherzubringen und ihn auf die beste Gastronomie aufmerksam zu machen. Prominente Persönlichkeiten geben zudem Einblick in persönliche Erfahrungen zum Thema.Das Kulinarische Erbe Österreich (www.kulinarisches-erbe.at) ist ein Verein, dem die traditionelle österreichische Kochkultur ein Anliegen ist. Im Mai wurde die Charta Kulinarisches Österreich ins Leben gerufen. Mit dieser Initiative sollen Akteure aus Landwirtschaft, Wirtschaft und Tourismus motiviert werden, innovative Interpretationen der traditionellen heimischen Speisekultur umzusetzen und damit Österreichs kulinarischen Weg zur Weltspitze bereiten. Ziel ist es, die Melange aus höfischer Tradition, der Küche aus den Kronländern und der heutigen Küche aus den Regionen den Weg zu breiten, so Bundesminister Andrä Rupprechter. Das Heft erscheint einmal jährlich in einer Auflage von 60.000 Stück und wird zum Preis von 8,50 Euro zum Verkauf angeboten - zu beziehen bei Tabak-Trafiken, Zeitungsfachgeschäften, Tankstellen, und so weiter sowie im Lebensmittelhandel.