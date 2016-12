Neues Fördersystem – Kommentar

Haben die Direktzahlungen als Fördermaßnahme ausgedient? Agrarwissenschaftler schlagen ein neues Fördersystem vor. Ob dieses System in der Praxis umgesetzt wird, liegt in den Händen der Agrarpolitiker. Ein Kommentar von LANDWIRT Redakteur Roman Goldberger.

Die hektarbasierten Direktzahlungen sollen – wenn es nach Wissenschaftlern des Kasseler Instituts für ländliche Entwicklung geht – abgeschafft werden. (Foto: Agrarfoto)

Die Agrarpolitik war zu langsam. Sie war nicht in der Lage, den Landwirten in der Milchkrise wirksam zu helfen. Über ein Jahr hat es gedauert, bis sich die Agrarpolitiker Europas endlich zu einer Förderung der Milchmengenre¬duktion durchgerungen haben. Doch nun ist es zu spät. Bereits im Sommer war klar, dass sich der Milchmarkt gegen Jahresende erholen werde. Vor einem Jahr wären die 150 Mio. Euro, die Brüssel in die Entlastung des Milchmarktes investiert, wirksamer angelegt gewesen. Nun sind viele Betriebe dieser Trägheit bereits zum Opfer gefallen. Sie hören auf.Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, schlagen Wissenschaftler des Kasseler Instituts für ländliche Entwicklung ein neues Fördersystem vor. Dieses soll genau dann eingreifen, wenn Betriebe Hilfe brauchen. Fällt der Preis unter die Produktionskosten, sollen Ausgleichszahlungen einen Teil des Verlusts kompensieren. Da die Produktionskosten je nach Region und Betriebsgröße variieren, würden sich die Ausgleichszahlungen von Betrieb zu Betrieb unterscheiden. Im Gegensatz zu den stur nach Hektar ausbezahlten Direktzahlungen werden damit gezielt Landwirte unterstützt, die Hilfe benötigen. Wachstumsdruck und Strukturwandel könnten so vermindert werden.Der Vorstoß kommt genau zur richtigen Zeit. Schon im kommenden Jahr will die EU-Kommission erste Vorschläge für die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020 vorlegen. Jetzt können nationale Agrarpolitiker endlich beweisen, wie wichtig ihnen kleinbäuerliche Strukturen sind und den Kasseler Vorschlag unterstützen. Denn „Sonntagsreden“ allein helfen nicht.