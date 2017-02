Neue Bauernregeln: Hendricks kippt Plakataktion

Die Bundesumweltministerin stoppt Plakataktion „Neue Bauernregeln“, die unter Landwirten Empörung hervorgerufen haben. Man habe niemanden beleidigen wollen, so Umweltministerin Hendricks.

Plakate mit Sprüchen wie diesen wollte das Umweltministerium in deutschen Großstädten aufhängen. (Foto: BUMB)

Auch Organisationen, wie die Interessensgemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN), entgegneten der Ministerin mit eigenen Reimen. (Foto: ISN)

Mit Sprüchen wie: „Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein.“ wollte das Umweltministerium auf die Lage in der Landwirtschaft aufmerksam machen. Dazu sollten die elf „Neuen Bauernregeln“ großflächig in Städten plakatiert werden. Diese Aktion wurde nun abgesagt. Man werde die Reime im Rahmen der Kampagne „Gut zur Umwelt. Gesund für alle.“ nicht weiter verwenden und man habe mit den Bauernregeln niemanden beleidigen wollen erklärte Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks. Sie entschuldigte sich per Videobotschaft bei den Landwirten. Betonte aber gleichzeitig, dass sie weiterhin zu den Inhalten der Reime stehe und ein Umdenken in der Landwirtschaft und eine Änderung der EU-Agrarpolitik fordere.Kaum eine Tageszeitung, die die geplante Plakataktion der Ministerin nicht thematisierte.Unterdessen liefen die Landwirte Sturm und haben unter anderem eine Petition ins Leben gerufen, in der sie einen offenen und ehrlichen Dialog fordern. Organisationen, wie beispielsweise die Interessensgemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) reagierten mit eigenen Reimen auf die Kampagne.