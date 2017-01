Neuartiger Schlegelmulcher Humus PM

Die Maschinenfabrik Bertmatingen stellt in Kürze ihren neuen Schlegelmulcher Humus PM mit einer Weltneuheit vor.



Humus PM Schlegelmulcher mit Weltneuheit

Die deutsche Maschinenfabrik Bermatingen bietet für den professionellen Einsatz mit dem Humus PM einen neuen Mulcher an. Die Maschine ist in Arbeitsbreiten zwischen 2,8 und 3,2 m erhältlich und lässt sich mit Traktoren ab 150 PS betreiben. Das Gehäuse des Gerätes hat eine Durchlasshöhe von 80 cm und soll somit eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit erlauben. Durch den beidseitigen 3-Punkt-Bügel ist der Einsatz an Front und Heck möglich. Der PM besitzt zwei Gegenschneiden und eine verstellbare Schlagleiste.Dank Seitenverschubs besitzt die Maschine über einen Verstellweg von 46 cm. Die Weltneuheit am Humus PM sind die verschiedenen Bearbeitungswalzen: So können neben der normalen Laufwalze auch die beiden Bearbeitungswalzen Humus-Cut-Roller und Humus-Copy-Roller integriert werden. Die Laufwalzen lassen sich je nach Bedarf innerhalb kurzer Zeit wechseln. Zum Einsatz kommen der Cut-Roller und der Copy-Roller bei Ernterückständen wie Mais, Sonnenblumen oder Gründüngung. Dabei eignet sich die Humus-Cut-Roller Walze für trockene und sandige Böden. Die Humus-Copy-Roller Laufwalze hingegen bietet den großen Vorteil der Bodenanpassung.