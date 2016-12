Navi-App jetzt auch für Urlaub am Bauernhof

Passend zur Wanderzeit haben sich Gutes vom Bauernhof und Urlaub am Bauernhof nun in der der App-Kooperation Schmankerl-Navi zusammengeschlossen. Konsumenten finden so bequem zu bäuerlichen Produkten und Urlaubserlebnissen.

Bäuerliche Betriebe und Unterkünfte kann man mit der Schmankerl-App unterwegs einfach finden. (Foto: Urlaub am Bauernhof Österreich)

Für echten Urlaub und echte bäuerliche Spezialitäten stehen „Urlaub am Bauernhof“ und „Gutes vom Bauernhof“. Pünktlich zum Beginn der Wanderzeit im Herbst stehen ab sofort rund 2.200 „Urlaub am Bauernhof“-Mitgliedsbetriebe samt den beliebten Almhütten den App-Nutzern im Schmankerl-Navi als neue Kategorie zur Verfügung. Die App bietet die gewohnten umfassenden Such- und Navi-Funktionen auch für die „Urlaub am Bauernhof“-Betriebe an. Eine weitere Neuheit ist die Integration der Online-Buchungsfunktion. Mobile Konsumenten können einzelne Zimmer oder Ferienwohnungen direkt mit der App buchen. Für die Urlaubsplanung steht auch eine Anfragefunktion zur Verfügung.Wer nicht nur Urlauben, sondern auch einkaufen oder einkehren will, findet neben den bekannten 1.400 Ab-Hof-Betrieben und Bauernläden , 80 Bauernregale im Supermarkt, 380 Bauernmärkte und seit Sommer 2015 auch 175 „Gutes vom Bauernhof“-Buschenschänke sowie 1.160 AMA-Gastrosiegel-Wirtshäuser in ganz Österreich. Die 2.200 „Urlaub am Bauernhof“-Betriebe ergänzen jetzt das Angebot.Seit dem Start der App im Frühjahr 2013 wurde diese 24.000 Mal heruntergeladen und monatlich von rund 1.500 Nutzern verwendet.