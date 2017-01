Nach dem Sturm kommt der Vorwald

Birke, Aspe und Salweide besiedeln als erste Baumarten eine Kahlfläche und verbessern den Standort. Der Waldbesitzer kann diesen natürlichen Vorgang nutzen, um Kosten bei der Bestandesbegründung zu sparen.



Der Birkenvorwald unterstützt die Verjüngung von Hauptbaumarten wie Buche, Fichte und Eiche. Foto: Roo/pixelio.de

Will der Waldbesitzer einen Bestand auf einer Kahlfläche neu begründen, ist dies oft mit viel Arbeit und Kosten verbunden. Ein großer Teil der Arbeit besteht daraus, die Konkurrenzvegetation zu entfernen. Der Vorwald ist eine waldbauliche Methode um Gräser und Kräuter auf natürliche Weise zu bekämpfen.Durch den Vorwald sollen sich die Zielbaumarten wie Fichte, Eiche oder Buche leichter verjüngen. Pionierbäume siedeln sich überall dort an, wo reichlich Licht zur Verfügung steht, von der Straßenböschung bis zum Großkahlschlag. Ein Vorwald ist aber erst ab einer Schlagfläche größer als 0,5 ha nötig. Kleinere Freiflächen werden vom benachbarten Bestand beeinflusst, das milde Waldinnenklima bleibt größtenteils erhalten. Den Vorwald begründet man aus einem Mix von Naturverjüngung und Saat, wobei die Saat nur unterstützend wirken soll. Bevor der Waldbesitzer sät, soll er durch Begehen der Fläche einen Eindruck gewinnen über das Vorkommen der Pionierbaumarten. Sind auf der Fläche überhaupt keine Pionierbaumarten zu finden, ist das ein Zeichen für eine Bodenstörung. In den meisten Fällen wird es sich dabei um einen stark verdichteten Boden handeln. Für die Saat soll eine Samenmenge von etwa 10 – 15 kg/ha händisch ausgebracht werden. Welche Pionierbaumart gesät wird ist zweitrangig, den größten Erfolg verspricht eine Saatmischung mehrere Arten.Nach etwa fünf Jahren kann damit begonnen werden, die Zielbaumarten in den Vorwald einzubringen. Ausgehend von den Lichtbedürfnissen der Zielbaumart entscheidet der Waldbesitzer, wie stark er in den Vorwald eingreift um die Zielbaumarten zu fördern. Vor allem bei Eichenpflanzungen empfiehlt es sich in unmittelbarer Nähe der jungen Eichen das Bestandesdach zu öffnen. Schattertragende Baumarten wie Fichte, Tanne, Douglasie oder Buche brauchen jedoch kaum Unterstützung. Wenn die Verjüngung der Zielbaumarten gesichert ist (Baumhöhen über 1,3 m), kann der Vorwald zur Gänze geschlägert werden. Notwendig ist die Räumung aber aus waldbaulicher Sicht nicht. Pionierbaumarten sind gegenüber anderen Baumarten kaum konkurrenzfähig, zudem sind sie kurzlebig. Ein Argument dafür, den Vorwald zu belassen, ist die Astreinigung. Vor allem bei Laubbäumen verbessert sich dadurch die Holzqualität entscheidend.Die Nachfrage nach Brennholz hat in den letzten Jahren stark zugenommen, wodurch erstmals ein Markt für die schwachen Sortimente der Vorwaldbaumarten entstand. Aber auch die Papier- und Zellstoffindustrie sucht nach neuen Rohstoffquellen. Das Holz aus dem Vorwald wäre hier ebenfalls absetzbar. Die neuen Erntetechniken mit Sammelaggregaten erlauben eine kosteneffiziente und schonende Ernte. Für den Waldbesitzer ist es also möglich, den Vorwald auch ökonomisch zu nutzen. Ob er dies tut, den Vorwald für den eigenen Ofen schlägert oder die Pionierbäume als stabile, bodenverbessernde Nebenbaumarten im Zielbestand belässt, hängt von seinen eigenen Vorlieben ab.