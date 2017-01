Motormäher Rapid Monta im Test

Der Rapid Monta ist ein kompakter Motormäher für Steilflächen. Seine Leistung sollte man aber keinesfalls unterschätzen. Im extremen Gelände haben wir mit ihm bis ans Limit gemäht.



Der Monta punktet am Berg mit kompakten Abmessungen und einem hohen Balkenauflagegewicht.

Der Fahrer kann zwischen Handhebel- und Holmlenkung auswählen.

Mittlerweile bietet Rapid neben der mechanischen Drehgriffsteuerung (siehe Bild) auch ein sensorgesteuertes System an.

Letztes Jahr hat Rapid mit dem Monta sein Einachsgeräteträger-Sortiment im mittleren Leistungssegment erweitert. Der Mäher reiht sich zwischen dem 9 PS starken Swiss und dem Euro mit 14, 16 oder 21 PS ein. Ab August konnten wir dann eine Nullserienmaschine des neuen 14 PS starken Monta mit Finger- und Doppelmessermähwerken ausgiebig testen: Doppelmesser-Breitspurmähwerk (2 m), Hochschnittbalken (2,5 m) und Mittelschnittbalken (2,5 m). Da wir vorrangig in sehr steilem und stark kupiertem Gelände unterwegs waren, haben wir vierreihige Stachelwalzen montiert.Der Monta ist kompakt und für Steilflächen bis zu 120 % freigegeben. Diese Grenze haben unsere Testfahrer manchmal überschritten. In der Entwicklungsphase ist Rapid nach eigenen Angaben sogar bis zu 150 % gefahren. Über das bewährte Rapid-Schnellwechselsystem (wie bei Swiss, Euro und Orbito) lassen sich auch andere Geräte wie z.B. der Heuschieber Twister, Mulcher, Schneeräumgeräte, etc. anbauen.Angetrieben wird der Monta von einem 14 PS starken Subaru-Robin-Motor. Er lässt sich per Seilzug starten. Ein Betriebsstundenzähler gehört zur Serienausstattung. Wie alle Motormäher von Rapid fährt natürlich auch der Monta stufenlos. Mit ihm haben die Schweizer aber eine neue selbst entwickelte Hydrostat-Einheit eingeführt.Der Fahrer kann sie wahlweise über die Handhebel- oder die Holmlenkung ansteuern. Im Gegensatz zu Swiss und Euro ist der Monta auch mit einer Turnaround-Funktion ausgestattet.Die Bedienelemente am Holm sind ergonomisch angeordnet. Neben der zentralen Höhenverstellung kann man die Holmenden, wie bei den anderen Rapid-Mähern, einzeln in der Neigung anpassen.Die Fahrgeschwindigkeit für beide Richtungen lässt sich über den bekannten Drehgriff mit der rechten Hand stufenlos verstellen: 0–8 km/h vorwärts und 0–4 km/h rückwärts. In 0-Stellung bleibt der Mäher am Hang zu 100 % stehen.Mittlerweile bietet Rapid für den Monta neben dem von uns getesteten mechanischen Bedienkonzept (Typ M141) auch ein sensorgesteuertes System (Typ S141) an. Der Preisunterschied zwischen beiden Varianten beträgt rund 3.420 Euro inkl. MwSt.Zur Homepage von RAPID Technic AG