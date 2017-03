Mit Wachstumsregler Lagergetreide verhindern

Es reift ungleichmäßig ab, ist anfällig für Pilzkrankheiten und weist eine schlechte Qualität auf: Jedem Landwirt graut es vor Lagergetreide. Dem wirken Sie mit einem gezielten Einsatz von Wachstumsregulatoren entgegen.

Bei der Gerste knickt oft das oberste Halmstück ab und die Bestände brechen kurz vor der Ernte zusammen. Dem wirkt Ethephon im Fahnenblattstadium entgegen. Foto: Agrarfoto

Anders als viele Landwirte denken, steigernWachstumsregler nicht den Ertrag direkt. Sie sichern vielmehr Ertrag und Qualität ab. Die enthaltenen Pflanzenhormone greifen dabei in das Wachstum ein. Sie halten die Teilstücke des Halmes kurz, verdicken die Halmwände und machen das Getreide so standfest. Darüber hinaus haben diese Hormone aber auch noch ein paar interessante Nebenwirkungen auf die Pflanzen, die man gezielt einsetzen kann und soll.Die verwandten Wirkstoffe Chlormequatchlorid (CCC, Stabilan 420) und Mepiquatchlorid (Medax Top) kürzen und stabilisieren den Halm. Sie fördern die Seitentriebe und ziehen sie mit dem Haupttrieb gleich. Daher eignen sich diese Wirkstoffe vor allem für dünnere Bestände. Bei schwach entwickelten Pflanzen sollten Sie aber aufpassen, denn die beiden Wirkstoffe kürzen auch die Wurzeln ein. Die Kronenwurzeln sollten daher bei der Anwendung mindestens 3–4 cm lang sein. Diese Mittel wirken schon bei niedrigeren Temperaturen von 10–12 °C gut.Trinexapac (Moddus, Modan, Calma, Countdown, ...) vermindert die Streckung des Halms und verdickt die Halmwand. Anders als CCC und Mepiquatchlorid fördert Trinexapac das Wurzelwachssystem. Damit verbessert sich die Nährstoff- und Wasseraufnahme der Pflanze. Außerdem regt es die Triebreduktion an. Sie können damit dichte Bestände auf die optimale Triebanzahl reduzieren. Trinexapac braucht Temperaturen über 12° Celsius und sonniges Wetter (UV-Strahlung), um optimal zu wirken. Außerdem ist die Formulierung des Wirkstoffs entscheidend für die Wirkung. Diese kann bei den verschiedenen Produkten sehr unterschiedlich sein.Prohexadion-Calcium (Medax Top) wirkt ähnlich wie Trinexapac. Es kürzt die Pflanze ein und reduziert die Nebentriebe. Es braucht aber zur Aktivierung in der Pflanze keine UV-Strahlung und wirkt daher rascher.Ethephon (Cerone, Orlicht) wirkt sehr rasch und verkürzt vor allem die oberen Teile des Halmes. Daher ist Ethephon speziell in der Wintergerste interessant (Einsatz in EC 37–39). Der Wirkstoff vermeidet das Ährenknicken und wird gerne für eine „Notkürzung“ bei stark überwachsenden Beständen verwendet.Von Franz und Wolfgang KastenhuberMehr über die Wachstumsregler, was Sie beim Einsatz beachten sollten und die Erfahrungen des Betriebs Kastenhuber lesen Sie in der LANDWIRT Ausgabe 7/2017.