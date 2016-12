Minister Rupprechter ersteigert Zuchtrinder

Die erste Versteigerung der Saison in Rotholz spiegelte die schwierige Marktlage wider. Das Tierangebot ist groß, die Preise leicht rückläufig. Bundesminister Andrä Rupprechter ersteigerte selbst zwei Fleckviehkalbinnen.

Bundesminister Rupprechter ersteigerte zwei Kalbinnen für die Messe „Goldener Herbst“ in Moskau. (Foto: Hannes Leitner)

Der Herbstauftakt der Versteigerungssaison am Mittwoch, den 31.08.2016 im Vermarktungszentrum Rotholz wurde bereits im Vorfeld mit Spannung erwartet. Aufgrund der allgemein schwierigen Marktlage und der drohenden Blauzungenkrankheit war die Erwartungshaltung gedämpft. In Anbetracht dieser Rahmenbedingungen und des sehr großen Angebots von insgesamt 538 aufgetriebenen Tieren, war der Marktverlauf positiv. Für qualitativ passende Tiere wurden gute Preise bezahlt, es erreichten 41 Kühe und Kalbinnen einen Zuschlagspreis von € 2.000 netto und mehr. Insgesamt waren die Durchschnittspreise im Vergleich zur Mai-Auktion leicht rückläufig.Besonders im heurigen Herbst kann es sich auszahlen, Tiere zum Verkauf früher zu selektieren und die Märkte bis spätestens Oktober zu beschicken. Bei wachsendem Angebot zum Ende des Jahres hin, ist mit weiteren Preisrückgängen zu rechnen. Ein neuer nachgewiesener Fall der Blauzungenkrankheit (BT) Virustyp 4 in Slowenien verdeutlicht, dass eine weitere Ausbreitung wahrscheinlich ist. Deshalb bleibt auch die Empfehlung aufrecht, die Tiere frühzeitig durch eine freiwillige Impfung zu schützen.Ein spontaner Besuch von Bundesminister Andrä Rupprechter wertete die Auktion zusätzlich auf. Bei den Spitzentieren der Verkaufsklasse 1 griff er zum Winker und steigerte selbst mit. Er erwarb zwei Tiere für die Messe „Goldener Herbst“ im Oktober in Moskau. Zwei Fleckviehkalbinnen aus Tirol werden bei dieser Messe präsentiert und vom Minister überreicht, um die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland wieder zu stärken. In diesem Zusammenhang bedankt sich der Rinderzuchtverband Tirol bei Minister Rupprechter und seinem Team, und der Zentralen Arbeitsgemeinschaft österr. Rinderzüchter sowie den Rassen-Arbeitsgemeinschaften für ihren Einsatz. Besonders in schwierigen Zeiten können kleine Erfolge auf Exportmärkten ein wichtiges Marktventil für österreichisches Zuchtvieh sein.Die nächste Auktion in Rotholz findet am 21. September statt.