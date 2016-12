Milchwirtschaft sieht positiv in die Zukunft

Die Österreichische Milchwirtschaftliche Fachtagung 2016 stand unter dem Generalthema „Ein Jahr nach der Quote“ . Einstimmige Meinung: Den Härtetest haben wir überstanden. Die Aussichten sind positiv.

VÖM Präsident Helmut Petschar sieht die Entwicklungen am Milchmarkt zunehmend positiv. Foto: Taferner

politische Signale im Absatz

eine breite politische Initiative zur Beendigung des Russland-Embargos

Maßnahmen zur Unterstützung einer verbesserten Exportmöglichkeit heimischer Milchprodukte in verschiedene Länder

Maßnahmen zur Belebung des Binnenabsatzes

Unterstützung der Qualitätsstrategie

eine Ausdehnung des Bestbieter-Prinzips auf Joghurt und Käse in der öffentlichen Beschaffung,

verbesserte Fördermöglichkeiten für Investitionen im Be- und Verarbeitungsbereich

und eine Entlastung bei den naturbedingten höheren Ausfuhrkosten.

Das Ende der Milchmengenbegrenzung im Frühjahr 2015 führte in vielen Mitgliedsstaaten der EU zu einer höheren Produktion, während gleichzeitig die Folgen des Russland-Embargos andauerten und konjunkturelle Einbrüche bzw. mangelnde Kaufkraft infolge niedriger Rohstoffpreise die Exportnachfrage belasteten. Diese Situation auf dem weltweiten Milchmarkt erfasste die gesamte EU und auch Österreich. Erst durch Marktentlastungsmaßnahmen auf EU-Ebene (z.B. Intervention), gesteigerte Exportmengen und einer geringeren Milchanlieferung infolge von Preisrückgängen kam es aktuell zu einer Trendumkehr bei den internationalen Notierungen.Preisrückgänge waren nicht nur am Heimmarkt, sondern vor allem auch auf den Exportmärkten zu verzeichnen. Die heimische Milchwirtschaft erlöst die Hälfte der Umsätze im Export. Andererseits werden 30 % der Milchprodukte importiert, was den hohen internationalen Wettbewerbsdruck auf die heimische Milchwirtschaft deutlich macht. Daher gingen die Erzeugerpreise in Österreich im Vergleichszeitraum des Vorjahres um 6,7 % zurück und kamen in den ersten sieben Monaten des heurigen Jahres bei 35,25 Cent je kg zu liegen (Milch mit natürlichen Inhaltsstoffen, Durchschnitt aller Qualitäten, ab Hof, brutto; 28,64 Cent netto für konventionelle Milch, ohne Zuschläge).Trotz struktureller Nachteile Österreichs im Vergleich zu vielen anderen Ländern liegt Österreich bei den Erzeugerpreisen EU-weit im Spitzenfeld, vor allem als Land mit einem deutlichen Exportbedarf an Milch. So zeigt ein Vergleich mit Deutschland für das vergangene und heurige Jahr einen deutlichen Preisabstand von mehreren Cent je kg, was einen Mehrerlös beim Milchgeld von über 100 Millionen Euro pro Jahr bedeutet. VÖM Präsident Dir. Helmut Petschar führt das auf die konsequente Strategie Österreichs zurück: „Der hohe Qualitätsstandard der Produkte und die erfolgten Qualitätsdifferenzierungen sind ein wichtiger Baustein der heimischen Qualitätsstrategie.“ Dies hat auch bei den Milchpreisen für die heimischen Bauern Erfolge gebracht, allerdings stehen dem auch höhere Kosten gegenüber.„Die bisher auf den Weg gebrachten politischen Hilfsmaßnahmen müssen weiter forciert werden“, fordert die Branche. Die Zahlungen aus dem ersten „7 Mio. Euro-Paket“ sei für die Milchbauern sehr bescheiden ausgefallen, betont Petschar. Auf die nunmehr feststellbare Trendumkehr am Milchmarkt haben die EU-Marktentlastungsmaßnahmen in Form von Intervention und privater Lagerhaltung einen deutlicheren Effekt, erklärte Monika Wohlfarth vom ZMB in ihrem Vortrag. Über 350.000 Tonnen Magermilchpulver wurden aus dem Markt genommen. Die Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) fordert, dass diese Mengen nicht vorschnell auf den Markt gebracht werden sollen um die derzeitigen Preisentwicklungen nicht zu gefährden. Für eine künftige Stabilisierung des Milchmarktes sei es wichtig, dass Marktentlastungmaßnahmen weiterhin attraktiv gestaltet werden.Zusätzlich zum zweiten Milchhilfspaket der EU sei es aus Sicht der Milchwirtschaft wichtig, dass die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Milchwirtschaft verbessert werde. Dafür brauche es laut VÖM: