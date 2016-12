Milchmarkt: Endlich aufwärts

Nach schwierigen zwei Jahren steigt nun endlich der Milchpreis. Doch schon wieder geht die Angst vor zu viel Milch um.

Experten erwarten weiter steigende Milchpreise im kommenden Jahr.

Michael Wöckinger sieht den Grund für die steigenden Milchpreise hauptsächlich i sinkenden Angebot.

Es ist schon skurril: Monatelang wurde EUAgrarkommissar Phil Hogan von Bauernvertretern, dem Agrarministerrat und dem EU-Parlament dazu aufgefordert, eine wirksame Maßnahme zur Regulierung der Milchmenge einzuführen. Nach einem Jahr hat sich der Ire dann weichklopfen lassen und 150 Mio. Euro für eine Mengenregulierung sowie 350 Mio. für nationale Maßnahmen zur Verfügung gestellt.Genau im gleichen Zeitraum lockt die Sachsenmilch mit einem Mehrlieferbonus. Der große private Milchverarbeiter im Osten Deutschlands zahlt den Landwirten einen Bonus von 3 Cent/kg, wenn sie im vierten Quartal 2016 mehr Milch als im Vorjahreszeitraum liefern.Tatsächlich hat sich der Milchmarkt gedreht. Seit Juni liefern Europas Bauern erstmals seit drei Jahren wieder weniger Milch als im Vorjahresmonat. In der Folge steigen auch die Milchpreise. Viele Molkereien haben für die letzten Monate 2016 einen Milchpreis von 30 Cent und mehr angekündigt. Michael Wöckinger sieht den Grund für den steigenden Milchmarkt hauptsächlich im sinkenden Angebot und weniger in der großen Nachfrage. Der Referent für Milchwirtschaft der LK Oberösterreich gibt zwar zu bedenken, dass der Export nach China angezogen habe, der Marktimpuls komme aber klar von den sinkenden Milchmengen. Von einer massiven Unterversorgung könne jedoch nicht die Rede sein, zumal jedes Jahr die angelieferte Milchmenge im Herbst falle und ab Dezember bis Mai wieder steige.Sollten die Landwirte tatsächlich die gemeldeten Milchmengen im Rahmen des EU-Milchreduktionsprogramms im Umfang von 1,07 Mio. t. Milch reduzieren, so ist in den Monaten Oktober bis Dezember mit einem Rückgang weiter unter die Anlieferungskurve von 2014 zu rechnen. Welche Milchpreise sich dadurch ergeben, hängt auch von den Verhandlungsergebnissen der Molkereien mit den Abnehmern ab. Für den Auszahlungspreis sind aber nicht nur die jetzt neu abgeschlossenen Kontrakte für Trinkmilch entscheidend, sondern der Erlösmix aus den verschiedenen Produkten und Vermarktungsrichtungen. Wöckinger: „Trinkmilch macht im Lebensmitteleinzelhandel 10 bis 15 % des Milchumsatzes aus. Wenn Trinkmilch im Handel um 10 Cent teurer wird, dann heißt das nicht automatisch, dass der Auszahlungspreis für Rohmilch ebenfalls um 10 Cent steigt. Außerdem beansprucht der Lebensmitteleinzelhandel nur ein Teil des Milchverbrauchs. Für die zweite Hälfte sind der Export sowie die verarbeitende Industrie zuständig, wobei dort auch zum Teil die gleichen Handelsketten mitmischen.“ Dass die Auszahlungspreise in den nächsten Monaten weiter steigen werden, da sind sich die Experten einig. Wie weit die Preise steigen, hängt aber von zwei Unbekannten ab: Wann beginnt die Auslagerung der knapp 400.000 t Magermilchpulver? Und wie verhalten sich die Milchlieferanten, wenn die Preise über 30 Cent steigen?Lesen Sie den Artikel in voller Länge in der LANDWIRT Ausgabe 23/2016. Bestellen Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Probeheft Ausgabe 23/2016