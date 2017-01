Milcherzeugung in Asien wächst rasant

In Indien und China wird immer mehr Milch produziert. Der Anteil an der Weltproduktion könnte bis 2025 auf 60 % steigen.

Derzeit liegt der Anteil Asiens an der Weltproduktion bei 40 %. Foto: Yuangeng Zhang/ shutterstock.com

In den vergangenen 35 Jahren ist die Erzeugung in Asien um jährlich 4,5 % gestiegen. 2016 wurden auf dem bevölkerungsreichsten Kontinent 327 Mio. t Milch erzeugt, berichtet der niederländischen Messe-Veranstalter VNU Exhibition laut Agrarzeitung. Bis 2025 würden Expertenprognosen zufolge weitere 140 Mio. t hinzukommen. Allein in Indien als größtem Erzeugerland der Welt sei die Milchproduktion in den vergangenen drei Jahren um 14 % gestiegen, in China habe das Plus in diesem Zeitraum 7 % betragen.Auf der vom 15. bis 17. März 2017 in der thailändischen Hauptstadt Bangkok stattfindenden internationalen Lebensmittelmesse VIV Asia werde daher der Bereich der Milchproduktion einen besonderen Schwerpunkt darstellen, kündigen die Veranstalter an. Zu dieser Fachmesse werden rund 900 Aussteller aus den Bereichen Futtermittel-, Fleisch-, Milch-, Eier- und Fischproduktion erwartet.