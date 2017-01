Mehr M-Rinder in Österreich

Vor zwölf Jahren startete McDonald’s das M-Rind-Programm. Bis zu 20 Cent mehr pro Kilogramm Rindfleisch erhalten Bauern, die mit ihrem Betrieb teilnehmen.

Stefan und Andreas Lindner betreiben den Schörgerhof in Oberndorf bei Kitzbühel als M-Rind Betrieb. Foto: McDonald’s Österreich

Bereits rund 12.000 Rinderbauern nehmen in Österreich am Qualitätssicherungsprogramm M-Rind teil. Das sind um rund 500 Betriebe mehr als noch im Jahr davor. Die Landwirte profitieren durch ihre Teilnahme von Mehrerlösen von bis zu 100 Euro je Schlachtkuh. Mit dem M-Rind-Programm ist McDonald’s Österreich heute bereits der größte Abnehmer für heimisches Rindfleisch: „McDonald’s Österreich setzt auf starke regionale Partner unter den heimischen Landwirten. Wir beziehen unsere Zutaten von rund 40.000 Betrieben in ganz Österreich und sind damit der größte Gastronomie-Partner der österreichischen Landwirtschaft. Für unsere Burger gilt damit ausschließlich: 100 Prozent heimische Rindfleisch-Qualität“, erklärt Andreas Schmidlechner, Managing Director von McDonald’s Österreich. „Wir haben die Kapazitäten, dass das Programm auch im Jahr 2017 weiter wachsen kann und sind laufend an neuen Partnerschaften mit heimischen Rinderbauern interessiert.“Voraussetzung für die Teilnahme am M-Rind-Programm ist die Mitgliedschaft beim Tiergesundheitsdienst (TGD) und die Vermarktung über die Erzeugergemeinschaften der ARGE Rind. Für die Vermarktung kommen weibliche Rinder infrage, die mindestens 24 Monate alt sind und in Österreich geboren und gehalten wurden. M-Rinder werden in neun österreichischen Betrieben geschlachtet, dabei werden die Transportwege zwischen Hof und Schlachter möglichst kurz gehalten. Anschließend verarbeitet OSI Food Solutions in Enns (Oberösterreich) das Rindfleisch. Interessierte Landwirte können sich jederzeit direkt bei den regionalen Erzeugergemeinschaften der ARGE Rind melden.