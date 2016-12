Mastschweinepreis gibt auch in Österreich nach

Der schwächelnde Schweinepreis verunsichert die Mäster. Das Angebot stieg innerhalb einer Woche um acht Prozent. Daraufhin musste die Ö-Börse den Basispreis am 6. Oktober 2016 um sechs Cent auf 1,48 Euro/kg SG zurücknehmen.





Österreichischer Mastschweine-Basispreis vom 6.-12.10.2016: 1,48 Euro/kg SG. Foto: Archiv

In Österreich konnte der Lebendmarkt bis auf nicht nennenswerte 300 Schweine geräumt werden. Das in den letzten drei Wochen nur um 0,2 kg auf 96 kg gestiegene durchschnittlicheSchlachtgewicht zeigt auch die nach wie vor gute Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Aberauch hierzulande steigerten verunsicherte Mäster das Angebot, welches dadurch spontan um 8 % imVergleich zur Vorwoche anstieg. Vor diesem Hintergrund musste an der hiesigen Schweinebörse derAbnehmerforderung Rechnung getragen werden. Die Mastschweine-Notierung sinkt um 6 Cent auf1,58 Euro/kg (Berechnungsbasis: 1,48 Euro).Österr. Basispreise vom 6.–12.10.2016:Mastschweine-Basispreis: 1,48 € (-0,06)Zuchten-Basispreis: 1,21 € (+/-0,00)„Maßgebliche Bestimmungsgrößen für kurzfristige Prognosen, wie etwa das Schlachtgewicht beziehungsweise die zurückliegenden Ferkelverkaufszahlen zeigen nicht an, dass es sich bei deraktuellen Preisschwäche um eine nachhaltigere Phase handeln könnte. Ähnliche Beurteilungen wiezum Beispiel geringe Lagerbestände bei Gefrierfleisch liegen auf der Absatzseite vor“, stellt JohannSchlederer von der Schweinebörse zu den kurzfristigen Marktaussichten fest.Der Tag der Deutschen Einheit (Feiertag am 3. Oktober) war ein willkommener Anlass für die Schlachtbranche der BRD, das Preisgefüge am Schweinemarkt EU-weit ins Wanken zu bringen. Verunsicherte Mäster erhöhten, wie in solchen Situationen üblich, das Schweineangebot, was in weiterer Folge zu einer neuerlichen Preisrücknahme um 6 Cent führte. Das verbilligte deutsche Schweinefleisch setzt in der Folge die Schweinefleischsparte am gesamten Binnenmarkt unter Druck. Bemerkenswert ist, dass in den meisten anderen EU- Ländern die Preisrücknahme wesentlich moderater als in der BRD ausfällt, wie beispielsweise in Frankreich (-0,2 Cent).