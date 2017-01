Maissorten für 2017

Das vergangene Maisjahr begann mit einem Schrecken. Die Fröste im April ließen viele Landwirte aufschrecken. Doch brachte das restliche Jahr glücklicherweise gute Bedingungen für eine optimale Entwicklung mit sich.



Das Um und Auf für Spitzenerträge bei Mais ist der gleichmäßige Abstand in der Reihe. Foto: Agrarfoto

Trotz widriger Umstände zu Beginn des Jahres war Mais 2016 die Kultur schlechthin in Österreich. Im Südburgenland erreichte die AGES erstmals Rekorderträge von bis zu 21 Tonnen je Hektar im Parzellenversuch. Das zeigt wieder einmal, dass diese Kultur noch Reserven hat. Aber auch in der landwirtschaftlichen Praxis waren Erträge um 15 Tonnen je Hektar, zumindest im Süden Österreichs und in den Gunstlagen im Norden, keine Seltenheit.Die eingangs erwähnten hohen Maiserträge im Süden Österreichs wurden fast nur mit spätreifen Maissorten jenseits der Reifezahl FAO 400 gewonnen. Die Situation im Jahr 2016 hätte – mit Ausnahme der Frostperiode im April – für diese späten Maissorten nicht besser laufen können. Gleichmäßige Niederschläge, insbesondere während der Blüte, hohe Temperatursummen und eine hervorragende Abreife ab August waren das Rezept für Bombenerträge. Umsetzen konnten dieses Potenzial aber nur Sorten mit dem Potenzial hoher Kornzahlen. Wichtig war auch, dass die Pflanzenanzahl nicht wesentlich unter die 85.000 Pflanzen je Hektar gefallen ist. Dies ist besonders bei frühen Sorten das Um und Auf für hohe Erträge. Bei genügend Wasserangebot sollten Sie hier bis zu 90.000 Pflanzen je Hektar aussäen. Bei sehr frühen Sorten um FAO 250 sollten es sogar 95.000 Pflanzen je Hektar sein. Im mittleren bis späten Reifebereich (FAO 320 bis FAO 440) reichen in der Regel 82.000 bis 85.000 Pflanzen. Wichtig ist hierbei, dass Sie so präzise wie möglich säen. So bleibt die Ausfallsquote gering. Wenn Sie eine Sorte mit höherer Saatstärke anbauen, steigt nicht nur der Wasserbedarf, sondern auch die Anforderung an die Standfestigkeit und die Genauigkeit der Saat. Die Abstände in der Reihe sollten daher so genau wie möglich sein.Aus diesen Ausführungen ergeben sich auch schon die Anforderungsprofile für die Maissortenwahl. Sie sollten die Sorte so wählen, dass Sie am Standort auch noch sicher ausreift. Sie können zwar die Reifezahl ausreizen, doch sollten Sie beherzigen, dass spätere Sorten auch früher angebaut werden müssen. Nur so haben die Pflanzen im Herbst noch ausreichend Vegetationszeit zur Verfügung. Späte Sorten, vor allem wenn sie spät gesät werden, blühen auch später im Juli. Dadurch steigt auch die Gefahr von Schäden des Maiswurzelbohrers an den Narbenfäden exponentiell an. Außerdem steigt im Juli auch die Gefahr der Trockenheit. Dies stört die Befruchtung und führt ebenfalls zu Mindererträgen. Last but not least sollte die Qualität der Maissorte oberste Priorität genießen. Jeder Veredler, der das Jahr 2014 erlebt hat, weiß, dass die Kolbengesundheit ein wichtiges Entscheidungskriterium sein muss.Lesen Sie mehr zu der Maissortenwahl und die Empfehlungssorten der unterschiedlichen Bundesländer in der LANDWIRT Ausgabe 2/2017.