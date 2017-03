Lohnunternehmer aus ganz Österreich trafen sich am Gelände der Pöttinger Landtechnik GmbH zu ihrer Jahrestagung. Neben geballter Fachinformation stand auch ein Rundgang durch die Firma auf dem Programm.

Mehr als 180 Teilnehmer kamen zum Lohnunternehmer-Tag 2017.

Die Organisationen mit den Referenten: v.l.: Erich Tanzer, Klaus Pentzlin, Manfred Humer (Vorsitzender VLÖ), Markus Baldinger, Detlef Walter, Kurt Herbinger und Helmut Scherzer (GF VLÖ).

Die Vortragenden des Lohnunternehmer-Tages 2017 spannten den Themenbogen vom Datenmanagement für Dienstleister bis hin zu den künftigen Herausforderungen für Hersteller von Landmaschinen . Gregor Dietachmayr, der Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing von Pöttinger umriss die Entwicklung der Firma Pöttinger. Diese erzielte im schwierigen Wirtschaftsjahr 2015/16 mit 1700 Mitarbeitern einen Umsatz von 301 Mio. Euro. Detlef Walter von AGROprob, Kurt Herbinger von Farmfacts und Erich Tanzer von AgrarCommander hielten Kurzvorträge zum Thema Datenmanagement im Lohnunternehmen.Am Nachmittag folgte die Bundesversammlung der Vereinigung Lohnunternehmer Österreich (VLÖ). Markus Baldinger, der Geschäftsführer für Entwicklung bei Pöttinger, blickte für die Zuhörer in die Zukunft und umriss, mit welchen Herausforderungen die Landtechnikbranche in den kommenden Jahren konfrontiert sein wird. Anschließend referierte Klaus Pentzlin, Präsident des Bundesverbands der deutschen Lohnunternehmen und Präsident des europäischen Verbands für Lohnunternehmen (CEETTAR) über die Leistungen von Lohnunternehmen für die Land- und Forstwirte. „Die Gesellschaft bezahlt uns als Kunde des Landwirtes“, gab Pentzlin zu bedenken. „Solange es Förderungen gibt, darf die Gesellschaft sagen, wie wir Lebensmittel produzieren sollen.“ Die Leistung der Lohnunternehmer für die Landwirte beschrieb es so: „Ein Kuhbauer ohne Lohnunternehmer schafft mit seinen Kühen 7.500 Liter, da er zu wenig im Stall ist. Mit Lohnunternehmer erreicht er 10.000 Liter.“Die VLÖ zählt aktuell 154 Mitglieder in Österreich. Zu den stärksten Bundesländern zählen Niederösterreich mit 49 und Oberösterreich mit 45 Mitgliedern. Die Aktivitäten der VLÖ werden von den Firmenpartnern (Landtechnik-Anbieter, Lieferanten für Betriebsmittel, usw.) unterstützt. Dazu hat die VLÖ mit dem Firmen Fördermitgliedschaften abgeschlossen. Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt über die verbandseigene Zeitung „Lohnunternehmer aktuell“, einen Homepage-Auftritt, Newsletter, Beiträge in Agrarmedien und über Facebook.