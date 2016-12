Lohnt sich das Milchhilfspaket für mich?

Mehr Geld für weniger Milch - Das ist das Konzept des EU-Hilfspaket für Milch. Milcherzeuger müssen schnell sein, denn die erste Antragsfrist endet am 21. September. Wenn die 150 Mio. € weg sind, ist es vorbei. Schnell prüfen und entscheiden mit dem Excel-Tool: „Milch-Hilfspaket im Check“. Jetzt kostenlos downloaden und gleich nachrechnen.



Mit dem Gratis-Excel-Tool von Möller Agrarmarketing können Sie den „EU-Nichtlieferbonus“ für Ihren Betrieb in drei Schritten optimieren. Foto: Taferner

1. Was bringt das Hilfsprogramm finanziell?

2. Rechnet sich Kraftfutter bei diesen Preisen?

3. Bonusoptimierung – Ist weniger Kraftfutter mehr?

Ein Landwirt, der 30.000 kg weniger produziert als im Quartal des Vorjahres erhält 4.200,- €. Senkt er die Kraftfuttermenge am Ende der Laktation, kann dieser den EU-Nichtlieferbonus optimieren. Wie es für Ihren Betrieb aussieht, können Sie mit dem Excel-Rechner von Möller Agrarmarketing berechnen. Möller Agrarmarketing stellt eine GRATIS-Version für Landwirte und Berater zur Verfügung.Das zweite EU-Hilfspaket für Milcherzeuger steht. Wenn Landwirte weniger Milch produzieren als im Vorquartal des letzten Jahres, können Sie eine Prämie von 14 Cent/kg beantragen. Eine Mengenreduzierung von 30.000 kg bringt somit einen Bonus von 4.200,- €. Auch wenn viele Landwirte gerne auf zusätzliche Hilfszahlungen verzichten würden, sollten Landwirte und Berater schnell prüfen, ob eine Teilnahme möglich und finanziell sinnvoll ist.Der erste Stichtag für die Teilnahme ist bereits der 21. September. Bis zu drei weitere Antragsphasen können folgen. Falls das EU-weite Finanzvolumen von 150 Mio. € in der ersten Antragphase erschöpft sein sollte, endet das EU-Hilfspaket. Damit reicht das Geld für eine Mengenreduzierung von ca. 1,07 Mrd. kg Milch. Dies entspricht ca. 0,7 % der EU-weiten Milchmenge von 150 Mrd. kg pro Jahr.Mit dem Excel-Tool berechnen Milcherzeuger in 3 Schritten:Zusätzlich gibt es eine kurze Video-Serie – EU-Hilfspaket im Check: