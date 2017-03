Lindner Werksausstellung und Versteigerung eines Geotrac 64

Von 17. bis 20. März findet die Frühjahrswerkausstellung bei Lindner statt. Hierbei wird der neue Geotrac 64ep vorgestellt. Für Schnäppchenjäger besonders interessant: Im April kommt der bewährte Geotrac 64 auf Landwirt.com unter den Hammer!

Bei der Frühjahrswerkausstellung von Lindner kann ein erster Blick auf den neuen Geotrac 64ep sowie auf den stufenlosen Unitrac 112 LDrive geworfen werden.

Lindner wartet auf der Hausausstellung mit allen Top-Modellen aus der Produktpalette auf.

Sichern Sie sich den Geotrac 64 auf Landwirt.com zu einem Top-Preis - ab 13. April!

Effizienz und einfache Bedienung stehen bei der Frühjahrswerksausstellung 2017 von Lindner im Mittelpunkt. So bietet sich im Rahmen der neuen LDrive-Roadshow, die bei der Werksausstellung startet und auf mehreren Messen Station macht, die erstmalige Gelegenheit, den neuen stufenlosen Unitrac 112 LDrive Probe zu fahren. Besucher können sich außerdem von den technischen Highlights des stufenlosen Lintracs überzeugen.Von 17. bis 20. März präsentiert Lindner beim Innovationszentrum in Kundl darüber hinaus den neuen Geotrac 64ep. Mit seinen Geotrac-Traktoren stellte das Unternehmen im Jahr 2016 die meistverkaufte Traktorenreihe Österreichs. Geschäftsführer Hermann Lindner: „Der neue Geotrac 64ep ist noch effizienter und punktet mit Profiausstattung.“Wer sich einen bewährten Lindner Geotrac 64 inkl. einem POM-L 50 Frontlader zu einem Top-Preis sichern will, sollte zwischen 13. und 23. April 2017 öfter auf Landwirt.com vorbeischauen. Der fabriksneue, wendige Allrounder mit umfangreich ausgestattetem Frontlader (Parallelführung, 3. Funktion, SMS-Schwingungstilgung) wird vom Traktorenwerk Lindner in Kundl zur Verfügung gestellt und kann hier zum Schnäppchenpreis ersteigert werden.Der Geotrac 64 leistet 76 PS, das maximale Drehmoment beträgt 310 Nm bei 1.400 Umdrehungen in der Minute. Serienmäßig ist im 64er ein 16/8-Gang-ZF-Steyr-Vollsynchron-Wendegetriebe eingebaut. Das Eigengewicht beläuft sich auf 2.950 kg (zzgl. Ausstattung), die maximale Höhe auf 2,4 m.Der Auktionsstart findet amstatt. Um mitbieten zu können, müssen Sie auf Landwirt.com registriert sein und sich mit Ihren Benutzerdaten einloggen.Sichern Sie sich einen der meistverkauften Traktoren der letzten Jahre zu einem Top-Preis!