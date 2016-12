Lindner Unitrac 112 LDrive beim Rollout

Lindner erweitert seine Transporter-Serie nach oben: Der neue Unitrac 112 LDrive ist stärker, komfortabler, intelligenter und er fährt stufenlos. Wir waren beim Rollout in Kundl dabei.

Der erste stufenlose Unitrac von Lindner geht an den Start!

Der 108 PS starke VM-Turbodiesel-Motor erfüllt die Abgasstufe Euro 6 (Stufe 4).

Im Unitrac 112 LDrive findet man die gleiche Armlehne und dasselbe I.B.C.-Terminal wie im Lintrac.

Rechte Bedienkonsole mit Hydraulik- und Zapfwellenbedienung sowie Federspeicher-Feststellbremse.

TracLink: Wer sich an die Vorgaben des Herstellers hält, dem gewährt Lindner drei Jahre Garantie auf den gesamten Unitrac.

Vorerst zeigt Lindner den Unitrac 112 LDrive in der orangen Kommunalausführung als Vorserienmaschine. Der Transporter für die Landwirtschaft wird im Herbst auf der Agrama in Bern (CH) und auf der Agraria in Wels zu sehen sein. Er wird sich nur durch die rote Farbe und verschiedene Ausstattungspakete unterscheiden. Der Serienstart für beide Varianten ist für April 2017 geplant.Der Unitrac 112 LDrive hat denselben Motor unter der Kabine wie das Modell Unitrac 102 S E6. Der 79 kW/108 PS starke Vierzylinder von VM hat knapp drei Liter Hubraum und eine Nenndrehzahl von 2.300 U/min. Das maximale Drehmoment von 420 Nm gibt er zwischen 1.100 und 1.400 U/min ab. Dank Partikelfilter und AdBlue erfüllt er die für den Kommunaldienst gültige Abgasnorm Euro 6 bzw. für die Landwirtschaft die Stufe 4.Die Kabine lässt sich wie bei den anderen Unitracs mit wenigen Handgriffen werkzeuglos und ohne Geräteabbau um 50° zur Seite kippen. So hat man freien Zugang zu Motor, Getriebe und Hydraulik. Neu sind zusätzliche Abschottungen, die den Motorraum vor Korrosion schützen soll.Obwohl der neue Unitrac dieselbe Motorleistung hat wie das bisherige Spitzenmodell von Lindner, ist er gewachsen und zum neuen Topmodell aufgestiegen. Das stufenlose Getriebe benötigt etwas mehr Platz und hat den Radstand um 150 mm verlängert. Bei der kurzen Version sind es jetzt 2.750 mm und bei der Langversion mit Allradlenkung 3.250 mm. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt immer 9,5 t. Ohne Aufbauten wiegt der neue Unitrac 3.475 kg, in Vollausstattung sind es laut Hersteller knapp 300 kg mehr.„Mit der Entwicklung des stufenlosen Fahrantriebs für den Unitrac haben wir parallel zum Lintrac begonnen. Da es sich um zwei unterschiedliche Fahrzeugkonzepte handelt, war eine Parallelentwicklung notwendig. Die Herausforderungen beim Transporter waren doch deutlich größer als beim Traktor. Der Fahrer merkt davon nichts, da wir beim Unitrac das gleiche Bedienkonzept umgesetzt haben, wie es sich beim Lintrac schon zwei Jahre lang bewährt hat“, erzählte uns Geschäftsführer Ing. Stefan Lindner voller Stolz. Dieser Stolz ist berechtigt, denn nach jahrelanger Entwicklungsarbeit steht am Typenschild des Getriebes „Traktorenwerk Lindner GmbH“. Die Stufenlos-Komponenten kaufen die Tiroler bei ZF zu. Es sind dieselben wie im Lintrac. Alles andere am Getriebe haben die eigenen Ingenieure entwickelt. Neben dem Gehäuse mit den integrierten Achsträgern musste z.B. auch der Zapfwellenstrang neu konstruiert werden.Die Bedienung des stufenlosen Fahrantriebs entspricht der des Lintrac. Im Unitrac 112 LDrive findet man die gleiche Armlehne und dasselbe I.B.C.-Terminal mit denselben Fahrstrategien. Der neue Transporter fährt sich daher genauso einfach wie der Lintrac. Starten, Fahrtrichtung vorwählen und Gas geben.Am bekannten, hydropneumatischen Federungskonzept hält Lindner fest. Jetzt kann man aber den Federungskomfort per Kippschalter in zwei Stufen dem Beladungszustand anpassen.Arbeitshydraulik, Lenkung und Federung werden jeweils mit eigenen Pumpen versorgt. Bei der Arbeitshydraulik kommt eine 88 Liter-Axialkolbenpumpe zum Einsatz. Das System ist so ausgelegt, dass die für diverse Arbeitseinsätze notwendigen 50 l/min schon bei rund 1.300 Motorumdrehungen zur Verfügung stehen. Die bis zu fünf doppeltwirkenden Steuergeräte lassen sich über den Joystick auf der Armlehne oder über „Fingertipp“-Schalter an der rechten Bedienkonsole komfortabel bedienen.Das Revolutionärste zum Schluss: Wer sich an die Vorgaben des Herstellers hält, dem gewährt Lindner drei Jahre Garantie auf den gesamten Unitrac. Dafür hat Lindner das TracLink-System entwickelt: Über Transponder erkennt der Unitrac an- oder aufgebaute Geräte und zeichnet alle für den Arbeitseinsatz landtechnikrelevanten Daten auf, z.B. Fahrzeit, Strecke, Geschwindigkeit, Treibstoffverbrauch, Dauer des Geräteeinsatzes, Gewichte u.v.m. Diese Daten können nicht nur vom Kundendienst, sondern auch vom Besitzer selbst über eine Software am PC ausgewertet werden.Weitere Details über den ersten stufenlosen Unitrac und was er kostet erfahren Sie in der LANDWIRT Ausgabe 18/2016 (Erscheinungstermin 16. September 2016).Zur Homepage von LINDNER