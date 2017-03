Lely verkauft Erntetechnik-Sparte an Agco

Die niederländische Lely-Gruppe plant den Verkauf der Erntetechnik-Sparte an die amerikanische Agco-Corporation. Lely konzentriert sich in Zukunft verstärkt auf Innenwirtschaft in der Milchviehhaltung. Datenmanagement und Robotik kommt eine entscheidende Rolle zu.

Lely-Ladewagen und die gesamte Erntetechnik-Sparte des Unternehmens gehen an die Agco-Corporation. (Foto: Archiv)

Das Familienunternehmen Lely hat seinen Ursprung in der Grünlanderntetechnik - und verabschiedet sich jetzt von dieser Sparte. In einer Aussendung bezeichnet Lely diesen strategischen Schritt als „Zäsur in der Firmengeschichte“. In der Gerüchteküche hat es ja schon länger gebrodelt, jetzt wurde die geplante Übernahme seitens beider Unternehmen bestätigt.Bisher ist Lely am Markt sowohl mit Melk-, Fütterungs- und Stalltechnik in der Innenwirtschaft als auch mit Erntetechnik in der Außenwirtschaft am Markt präsent. Eine Analyse der Marktentwicklungen der vergangenen Jahre habe ergeben, dass die Lely-Gruppe ihr Produktportfolio auf die wachsenden Anforderungen und die sich verändernden Marktsituationen anpassen müsse und eine strategische Neuausrichtung notwendig sei, hieß es in der Aussendung.Lely möchte sich zukünftig auf die Entwicklung von Robotertechnik, Sensor- und Datensysteme sowie Produktlösungen im Bereich Melk-, Fütterungs- und Stalltechnik fokussieren und die Marktführerschaft ausbauen.Der amerikanische Konzern Agco setzt mit der Übernahme weiter auf einen Ausbau seiner Marktpräsenz und Erweiterung der Produktpalette. Laut Agco befindet sich die Transaktion in einem Zulassungsverfahren und soll im vierten Quartal 2017 abgeschlossen sein.