Landwirtschaft: Tipps für mehr Freizeit

Wer seine Arbeit gut organisiert, kann seine Zeit optimal nutzen. Das ist wichtig, um wirtschaftlich zu arbeiten, aber auch um Freizeit als Ausgleich zum Arbeitsleben zu haben.

Wer seine Arbeit gut plant, dem bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens. (Foto: Evgeniy Zhukov/shutterstock)

Pflanzenbauer, Tierhalter, Betriebswirt. Ein Landwirt hat viele und unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen. Vor allem die Betriebsführung kommt dabei oft zu kurz, weil sie mühsam und ungewohnt ist. Vielen Landwirten fällt es leichter, zu melken oder zu pflügen als Formulare auszufüllen, zu planen oder Betriebszweigkontrollen durchzuführen. Das sogenannte Selbstmanagement ist aber für den unternehmerischen Erfolg notwendig. Dabei nimmt der Anteil der Betriebsführungsarbeiten am Gesamtarbeitszeitbedarf für jeden Landwirtschaftsbetrieb zu. Moderne Landwirte werden deshalb immer mehr Zeit im Büro und immer weniger auf dem Feld oder im Stall verbringen. Dies kann zu Stress führen. Eine gute Arbeitsorganisation hilft dabei, dass die Familie und die sozialen Kontakte nicht zu kurz kommen.Anhand einer konkreten Arbeitsplanung legt man fest, mit welchen Aufgaben man sich wann befasst. So lassen sich die Arbeit auf dem Landwirtschaftsbetrieb, die sozialen Komponenten, wie Freunde und Vereine, sowie die Familie ins Gleichgewicht bringen.Am Abend wird der nächste Tag vorgeplant; und zwar schriftlich. Dabei wird Zeit für Unerwartetes und Routine berücksichtigt. Verplanen Sie deshalb nur maximal 60 % der verfügbaren Zeit.Erledigen Sie Wichtiges zuerst, und lassen Sie Unwichtiges weg. Ihre schriftliche Arbeitsplanung hilft Ihnen dabei.Nehmen Sie Erledigtes als Erfolg wahr und vergessen Sie nicht, sich selbst und andere zu belohnen.Noch mehr Tipps für mehr Freizeit lesen Sie im LANDWIRT 6/2017. Bestellen Sie hier kostenlos und unverbindlich Ihr Probeheft Ausgabe 6/2017 Text: Mathias Schick,Prof. Dr. habil. Matthias Schick forscht am Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung in der Schweiz.Foto: Evgeniy Zhukov/ shutterstock