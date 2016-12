Landwirtschaft 4.0: Experten im Interview über die Landwirtschaft von morgen

Einen Tag vor Start der Agraria fand der 2. Live Praxistag zum Thema Landwirtschaft 4.0 statt. Dabei wurden Experten zu den neusten Trends in der modernen Landwirtschaft befragt – die Facebook-Community verfolgte die Live-Einstiege mit großem Interesse.

Chefredakteur Johannes Paar im Gespräch mit Till Markgräfe (KVERNELAND GROUP).

Claudia Mittermayr (AgroInnovationLab - RWA) sprach über die Verwendung von Drohnen in der Landwirtschaft.

Die Landwirtschaft ist im Umbruch: Durch den Einsatz von neuen Technologien kann nicht nur die Arbeitsqualität gesteigert sondern auch die Wirtschaftlichkeit pro Hektar optimiert werden. Dies war Anlass für die Veranstaltung des Landwirt.com Praxistages am 29. November 2016 live von der Agraria, der Einblicke und Impulse zu den neuesten Entwicklungen in der Landwirtschaft geben sollte.Ein hochkarätiges Expertenteam aus den Bereichen Forschung, Beratung sowie Hersteller informierte und diskutierte über die neuesten Trends und Techniken in der Agrarwirtschaft. LANDWIRT Chefredakteur Johannes Paar interviewte die folgenden Teilnehmer:DI Heinrich Prankl (Josephinum Research Wieselburg), DI Detlef Walter (Praktiker und Berater), Stefan Rennhofer (Pamberger/CNH), Till Markgräfe (KVERNELAND GROUP), Andreas Prankl (FARMDOK), Claudia Mittermayr (AgroInnovationLab - RWA), Martin Pokorny und Andreas Jaksch (LTC). Dabei wurden Themen wie Spurführungssysteme und deren Wirtschaftlichkeit, der Einsatz von Drohnentechnik zur Nützlingsapplikation, als auch die teilflächenspezifische Bewirtschaftung in der Praxis sowie die Datenaufzeichnung der Zukunft vorgestellt.Die Landwirt.com Facebook-Community zeigte großes Interesse an den Beiträgen, die Sie hier noch einmal gesammelt in einem Überblick finden: