Landwirtschaft 4.0 - Landwirt.com live Praxistag

Die Landwirtschaft ist im Umbruch – auch in der Art und Form der Bewirtschaftung. Neue Technologien unterstützen uns künftig in allen Bereichen. Dadurch soll es zukünftig noch einfacher möglich sein, die Arbeitsqualität zu steigern und die Wirtschaftlichkeit pro Hektar zu optimieren.

Informieren Sie sich am 29. November 2016 live über neue Technologien in der Landwirtschaft der Zukunft.

Mit ISOBUS als Standardverbindung zwischen Traktor und Anbaugerät wurde die Ära „Precision farming“ eingeläutet. Wo stehen wir heute? Welche Technologien werden uns in Zukunft in der täglichen Arbeit begleiten?Zusammen mit DI Heinrich Prankl, Leiter für Forschung und Innovation am HBLFA Francisco Josephinum und mit bekannten Landtechnikpartnern werden wir diesen Frage beim LIVE-Einstieg am 29.11.2016 live von der Agraria, 1 Tag vor Messestart, auf den Grund gehen. Seien Sie dabei und informieren Sie sich über den neuesten Stand der Technik. Hören Sie auch die Experten zu den Trends für die Zukunft – egal ob im Ackerbau, Grünland oder in der Tierhaltung.Stellen Sie jetzt schon Ihre Fragen auf unserer Landwirt Facebook-Seite und freuen Sie sich auf einen interessanten Praxistag. Holen Sie sich alle Infos zu aktuellen Themen in der Landwirtschaft als Facebook Live-Video bequem von Handy und PC aus. Wir zeigen fachlich interessante Themen, gehen auf Ihre Fragen ein und präsentieren die neuesten Trends. Der Live Einstieg beginnt am 29. November um 15:00 Uhr auf der Landwirt.com Facebook-Seite 15:00 Uhr: Diskussion mit DI Heinrich Prankl (Josephinum Research Wieselburg) und DI Detlef Walter (Praktiker und Berater)15:30 Uhr: Lenksysteme und Anbaugerätelenkung - was es wirklich bringt (Pamberger/CNH)16:00 Uhr: Teilflächenspezifische Bewirtschaftung in der Praxis (KVERNELAND GROUP)16:30 Uhr: Datenaufzeichnung in der Praxis am Beispiel FARMDOK17:00 Uhr: „Smart farming“-Technologien und der Traktor der Zukunft am Beispiel JD 6250R (Europa-Premiere) (Agro Innovation Lab / Lagerhaus Technik-Center)Durchs Programm führt LANDWIRT Chefedakteur Johannes Paar.