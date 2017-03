Landkalender 2017: Wissenswertes zu Ostern

Jedes Jahr feiern wir Ostern und genießen die Tage im Kreis der Familie. Dass es das höchste Fest im christlichen Kalender ist, wissen wir. Aber was hat der Osterhase damit zu tun? Und warum bringt er Eier? Das und mehr lesen Sie im Landkalender 2017.

Was Sie schon immer über Ostern wissen wollten, lesen Sie im Landkalender 2017. (Foto: Pavel Kobysh/shutterstock)

Jedes Jahr wieder feiern wir Ostern. Mal schon im März, mal erst Ende April. An welchem Sonntag Ostern gefeiert wird, hat das Konzil von Nicäa im Jahr 325 festgelegt. Dort wurde beschlossen, dass Ostern fortan am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird. Da dieser frühestens am 21. März stattfindet, ist Ostern in der Regel zwischen dem 22. März und dem 25. April. Und danach richten sich wiederum alle von Ostern abhängigen Feiertage.In diesem Jahr feiern wir den Ostersonntag übrigens am 16. April.Dass ein Hase an Ostern die Eier bringt, war nicht immer und auch nicht überall so. Im alten Ägypten war der Hase ein Symbol für Fruchtbarkeit und dem neuerwachenden Frühling. Im deutschsprachigen Raum wird der Osterhase zum ersten Mal Ende des 17. Jahrhunderts erwähnt. Damals hatte der Osterhase wohl noch starke Konkurrenz, die in bestimmten Regionen sogar noch bis heute besteht. In Bayern und Schleswig-Holstein zum Beispiel bringt mancherorts auch heutzutage noch ein Hahn die Eier, in der Schweiz der Kuckuck, in Hannover der Osterfuchs und in Thüringen der Storch.In vielen europäischen Sprachen erklärt sich fast von selbst, woher das Wort für Ostern kommt. Ob französisch „paques", italienisch „pasqua", schwedisch „paskdagen" oder niederländisch „pasen": Alle diese Begriffe leiten sich vom jüdischen Pessach ab. Dem Fest, an dessen Vorabend der Bibel nach Jesu gekreuzigt wurde. Woher aber kommt der Name Ostern? Früher vermutete man, dass die germanische Göttin der Morgenröte (Eostra, Ostara) Namensgeberin war und die Herkunft von Ostern somit mit der Himmelsrichtung Osten zusammenhängt. Ein Sprachforscher hat kürzlich auch eine Wortfamilie in der nordgermanischen Sprache gefunden, die zu Ostern passt: das Wort „ausa" bedeutet in etwa „Wasser schöpfen, (be)gießen". Daher ist es ebenso wahrscheinlich, dass das Wort Ostern von der Taufe herrührt. Denn auch heute werden noch viele Kinder in der Osternacht getauft.