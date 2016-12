Land-Mädls aufgepasst: Mitmachen und Wellness-Wochenende genießen

Für einen Artikel der Zeitschrift freundin wird gerade eine Sammelgeschichte geplant, in der mehrere Frauen erzählen werden, was sie schon früher hätten tun oder beginnen sollen. Diese Geschichten sollen den freundin-Leserinnen Mut machen und sie dazu motivieren, aktiv zu werden. Sei mit Landwirt Flirt dabei und erhalte als Dank ein Wellness-Wochenende mit deiner besten Freundin!

Erzähle uns über dein Leben am Land und gewinne

Du hast nach langer Zeit endlich etwas gewagt was du gerne schon viel früher getan hättest und bist nun richtig glücklich mit deiner Entscheidung? Du bist zwischen 20 und 45 Jahre alt? Erzähleund der freundin von dir und deiner Entscheidung!- Hast du dich zum Beispiel endlich bei Landwirt Flirt angemeldet und deine große Liebe gefunden?- Oder hast du noch nicht die Liebe zu einem Partner, aber doch die Liebe zum Landleben ganz neu entdeckt?- Hast du endlich den alten Schuppen renoviert und einen Stall daraus gebaut?- Hast du es gewagt, Vollzeit-Landwirtin zu werden und deinen alten Job an den Haken gehängt?- Oder hast du es vielleicht lange nicht geschafft, deinen Traum von einer Viehwirtschaft in die Tat umzusetzen und nun ist es endlich soweit?Erzähle uns davon, was an deinem neuen Leben, an deiner Entscheidung etwas Neues zu tun, so großartig ist und warum du es nicht schon früher gemacht hast. Alles was du tun musst, ist ein Telefon-Interview zu geben und dich einem professionellen Foto-Shooting bei dir zuhause zu stellen bei dem du in Szene gesetzt wirst. Deine Geschichte erscheint dann zusammen mit den Geschichten anderer mutiger Frauen in der Jänner-Ausgabe der freundin.Als Extra-Zuckerl für deine Teilnahme erhältst du von uns eine 6 monatige Premium-Mitgliedschaft bei Landwirt Flirt sowie einen Aufenthalt über eine Nacht zusammen mit deiner besten Freundin in einem Wellnesshotel in deiner Nähe (inkl. Frühstück, Abendessen und Wellnessbehandlung).Melde dich gleich bei uns via E-Mail an flirt@landwirt.com und teile uns mit, warum genau du die Richtige für diesen Beitrag bist! Mit etwas Glück bist du dabei!