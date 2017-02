Lamerdingens Bauern wollen es wissen

Am 9. Februar 2017 kamen rund 90 Landwirte aus der Umgebung ins nach Bürgerhaus in Kleinkitzinghofen zum LANDWIRT Rinderfachtag. Die Bauernregeln von Umweltministerin Hendricks erregten die Gemüter!

Der Schweizer Christian Manser zeigte mit Josef Schmid, dass zu wenig Abstand zwischen Kühen besonders für die schwächeren unangenehm ist. Foto: Taferner

Schon bei der Begrüßung durch Leonhard Welzmiller, Mitveranstalter und Vorstandsvorsitzender der Futtertrocknung Lamerdingen, war klar, dass sich Deutschlands Umweltministerin Barbara Hendricks mit der Bauernregelkampagne keinen Gefallen getan hat. Welzmiller sagte deutlich, dass damit alle Bauern unter Generalverdacht gestellt würden und es dem Dialog zwischen Landwirt und Konsument nicht zuträglich sei. Kopfschütteln und Unverständis für das Vorgehen der Umweltministerin äußerte das Publikum. Auch Nutztierhomöopathin Karin Schoenen-Schragmann, die so wie die Umweltministerin aus dem Kreis Kleve kommt, erzählte in ihrer Einleitung zum Vortrag Homöopathie für Kuh und Kalb, dass die Kampagne der Ministerin auch in ihrer Heimat zu heftigen Reaktionen aus der Landwirtschaft führte. Die Homöopathin, die täglich mit Landwirten zu tun habe, teile die Ansichten der Ministerin nicht.Bei den weiteren Vorträgen konzentrierten sich die Landwirte auf die Themen Brunsterkennung , Fütterung bei Produktion von gentechnikfreier Milch und Kuhsignale. Der Schweizer Kuhsignaltrainer Christian Manser suchte sich zu Demonstrationszwecken gerade den Stellvertretendern Vorstandsvorsitzenden der Futtertrocknung Lamerdingen, Josef Schmid aus Ettringen, aus. Der Anblick zauberte dem Publikum trotz der Ärgernisse durch die Ministerin ein Lächeln in die Gesichter. Er erklärte, dass große, schwere Kühe in der Rangordnung deutlich höher stehen als schwächere, junge oder kranke Kühe und dass es im Stall möglichst viel Platz zum Ausweichen braucht, damit sich jede Kuh bestmöglich entfalten kann.