Am 11. Januar 2017 kamen rund 350 Besucher zum Schweinefachtag ins Agrarbildungszentrum Lambach. Sehen Sie hier die Fotos von der Veranstaltung.





Die Gewinner eines LANDWIRT-Jahresabos am Lambacher Schweinefachtag 2017. Foto: Fohringer

Der Lambacher Schweinefachtag war auch 2017 sehr gut besucht. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion stellten sich Oberösterreichs Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger und Johann Stinglmayr, Geschäftsführer des VLV-Ferkelrings, den Fragen des Publikums. Die Themen reichten von Änderungen in der 1. Tierhaltungsverordnung über den Herkunftsnachweis für Fleisch in der Gastronomie bis hin zum Strukturwandel der Schweinehaltung. Daniel Freiseder, Landwirt aus Gramastetten, und Klaus Pirker von der Firma Solan informierten über den Einsatz von Silagen in der Schweinefütterung. Hannes Maders Praxistipps sind ein alljährlicher Fixpunkt im Programm. Der Lehrer des abz Lambach berichtete über seine Erfahrungen mit verschiedenen Produkten, die er getestet hat. Markus Schweinzger und Alois Temmel stellten „Wuggl One“, ein Gerät zur optischen Gewichtsbestimmung von Mastschweinen, vor. Eva Maria Görtz vom Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg referierte darüber, ob und wie die Haltung von Langschwanzschweinen gelingen kann.