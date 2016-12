Lambacher Ackerbautagung

Am Montag, 5. Dezember findet ab 19:30 Uhr im abz Lambach die diesjährige Ackerbautagung statt. Der Fokus der Veranstaltung liegt auch heuer wieder auf der Düngung, dem Pflanzenschutz und den aktuellen Sorten der gängigsten Kulturen. Der Eintritt ist kostenlos.

Peter Köppl wird seine Ergebnisse der Landessortenversuche präsentieren. Foto: Böck

Zu Beginn wird Franz Kastenhuber (Pflanzenbaulehrer an der abz Lambach) seine Ergebnisse der Düngungsversuche bei Getreide präsentieren. Weiters referierter er über die neuesten Erkenntnisse aus den Saatdichteversuchen von Gerste und Weizen sowie über die Versuche mit Dünger- und Pflanzenhilfsstoffen bei Getreide und Sojabohne.Es folgt Hubert Köppl (Referent für Pflanzenschutz an der LK OÖ) mit seinem Referat über die Ergebnisse der diesjährigen. Im Detail wird er auf die Versuche mit Fungizide bei Weizen und Gerste eingehen. Weiters wird er über seine Zünsler- und Fungizidversuche bei Mais referieren.Als weiterer Referent spricht Peter Köppl (Referent für Ackerbau an der LK OÖ) über seine Sortenversuche mit Körnermais, Soja und Körnerhirse.Thomas Wallner (Referatsleiter Boden.Wasser.Schutz.Beratung) präsentiert zuerst die Ergebnisse des Maisdüngungsversuchs mit stabilisierten Stickstoffdüngern. Später referiert er über Maßnahmen zum Gewässerschutz.Zum Abschluss wird Christian Krumphuber (Pflanzenbaudirektor der LK OÖ) über die Pflanzenzüchtung halten. Er wird im Detail erklären was künftig auf Landwirte, Züchter und die Gesellschaft zukommen wird.Beim Besuch der Veranstaltung wird für Teilnehmer mit OÖ Pl anzenschutz-Sachkundeausweis 1 Stunde als Weiterbildung im Sinne des § 17 Abs. 8 des OÖ. Bodenschutzgesetzes anerkannt.Bitte Ausweis mitnehmen!