LANDWIRT feiert 100-jähriges Jubiläum

Die Fachzeitschrift LANDWIRT feiert im Jahr 2017 100-jähriges Jubiläum. Die Chefredaktion bedankt sich für die Treue der Leser, hält Rückschau und freut sich auf eine bewegte Zukunft.

Die Fachzeitschrift LANDWIRT startet mit einer Jubiläumsausgabe ins neue Jahr.

Seit März 2016 gibt es das neue Magazin LANDWIRT Bio plus, eine Zeitung speziell für Bio-Bauern.

Die Zeitschrift Schafe & Ziegen aktuell wurde komplett neu überarbeitet und punktet durch mehr Inhalte und ein neues Layout.

Im Juni 2016 gab es einen Wechsel in der Chefredaktion.

Seit 100 Jahren gibt es den LANDWIRT! Spätestens auf der Titelseite der Jubiläumsausgabe 1/2017 werden Sie erkennen – dieses Jahr ist für uns ein besonderes. Wir feiern unser 100-jähriges Jubiläum und möchten uns an erster Stelle bei Ihnen, unseren Lesern, bedanken.100 Jahre sind mehr als ein Menschenleben. In dieser Zeit sind zwei Weltkriege, Rezessionen, Armut und Hochkonjunktur durchs Land gezogen. Hitze, Frost, Trockenheit, Überschwemmungen und Preiskrisen haben es den Landwirten nicht leicht gemacht ihre Betriebe erfolgreich zu führen. Der LANDWIRT hat Sie über all die Jahre mit Informationen, kritischen Erörterungen und neuesten fachlichen Erkenntnissen begleitet.Auch das letzte Jahr war ein ereignisreiches: Auf mehr als 2.000 redaktionellen Seiten haben wir Ihnen Informationen rund um die Landwirtschaft ins Haus geliefert.Stets nach unserem Motto:Kritisch, weil wir in der Berichterstattung auch unangenehme Fragen stellen und die Zusammenhänge kritisch beleuchten.Praktisch, weil wir die Themen aus der Praxis aufgreifen und im LANDWIRT aber auch online aufbereiten. Mehr als 100 Youtube-Videos, Live-Videos und Bildberichte bieten Ihnen auf landwirt.com weitere Informationen.Unabhängig, weil wir keiner Organisation, keinem Verband und keiner Firma Rechenschaft ablegen müssen. Sie ermöglichen uns durch Ihre Abogebühr diese kritische, praktische und unabhängige Berichterstattung.Der Erfolg gibt uns Recht: Auch letztes Jahr konnten wir die Auflage und die Online-Zugriffe deutlich steigern.Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr wieder Ihr Begleiter sein dürfen. Wenn es Themen gibt, die Ihnen besonders wichtig sind oder über die Sie mehr erfahren möchten, melden Sie sich bei uns. Wir sind über jede Anregung und Kritik dankbar. Sie erreichen uns unter cr@landwirt.com.Wir wünschen Ihnen alles Gute für 2017, Gesundheit, Zufriedenheit und viel Erfolg auf Ihrem Betrieb!Angelika Leitner und Johannes Paar, Chefredaktion